«Философт» рассказала о последнем обновлении платформы «Мажордом»

Улучшения затронули как операционные процессы УК, так и пользовательский опыт жителей и резидентов проектов, использующих экосистему Мажордом в домоуправлении. В следующем релизе появится возможность создания одноразовых QR‑пропусков, бета-версия ИИ-ассистента и другие функции, облегчающие рутину. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

«Философт» готовит обновление экосистемы управления МКД «Мажордом», которое улучшит пользовательский опыт всей аудитории продукта. Для сотрудников управляющих компаний будет улучшена административная панель платформы, исчезнут неиспользуемые настройки, появятся подсказки по форматам публикуемых изображений и предпросмотр контента, что упростит публикацию контента, минимизирует ошибки в оформлении материалов и снизит обращения в техподдержку. Планируется расширение также системы подсказок на другие справочники административной панели.

Также изменения затронут работу фильтрами в разделах «Заявки», «Задачи», «Клиенты», «Доступ», «Товары и услуги», «Заказы»: при выборе значения появится иконка поиска, позволяющая быстро найти нужный вариант, не пролистывая весь список. В рамках маркетплейса при отмене заказа клиентом, управляющей компанией или магазином в соответствующий чат будет автоматически добавляться системное сообщение об отмене, информируя всех участников процесса. Помимо повышения адаптивности коммуникации УК и жителей, будет скорректирована логика формирования отчетов по датам в разделе заказов маркетплейса, что исключит возникновение ошибок. В системе диспетчеризации будет исправлена проблема, из-за которой при добавлении индивидуальных приборов учета (ИПУ) для провайдера Pulsar появлялось ошибочное сообщение, устранен недочет с перезаписью новых показаний счетчиков данными от старых приборов после их замены.

Один из ключевых апдейтов, которые затронут жителей проектов, управляемых системой «Мажордом» — разработка и запуск интеллектуального помощника, ИИ-дворецкого. Умный ассистент, разработан для оперативного разрешения любых вопросов, возникающих при работе с приложением: он отвечает прямо в чате, предоставляет пояснения и прямые ссылки на соответствующие разделы в базе знаний, находит и подтягивает под запрос необходимую документацию и ориентирует пользователей по функционалу софта. Сейчас продукт находится на стадии бета-тестировании и будет доступен отдельным пользователям на базе iOS, однако в дальнейшем станет доступен всем пользователям платформы. Внедрение ИИ-дворецкого значительно сократит время, затрачиваемое пользователями на поиск инструкций, минимизирует количество обращений в службу технической поддержки и повысит общую удовлетворенность жителей.

Помимо внедрения искусственного интеллекта, «Философт» тестирует возможность создания одноразовых пропусков при помощи уникальных QR-кодов, что облегчит доступ в дома для гостей и курьерских служб. Разработка упростит управление доступом на территорию жилых комплексов и повысит уровень контроля.

Для iOS-пользователей внедряется система важных новостей: ключевые сообщения выделятся пометками «Важно» и наименованием компании-отправителя в верхней части всплывающего окна. Нововведение позволит жителям оперативно идентифицировать значимую информацию, выделяя ее из общего новостного потока.

Среди прочих исправлений — ликвидация проблемы, вызывающая многократную отправку пуш-уведомлений при назначении исполнителя заявки в случае удаления ее автора, для пользователей iOS: решены ошибки с отображением акций, которые ранее могли отображаться некорректно в виде ленты новостей, улучшена стабильность работы превью домофона при входящем звонке, исправлен недочет, из-за которого закрытые заявки могли не отображаться после перехода между разделами приложения.

Внедрение интеллектуальных решений и системных улучшений должно повысить оперативность взаимодействия между управляющими компаниями и резидентами. Это поспособствует оптимизации операционных процессов и предоставит пользователям современные, стабильные цифровые сервисы, соответствующие актуальным запросам рынка.