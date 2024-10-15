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«Островок» запускает Академию для отельеров и владельцев недвижимости

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» запустил новый бесплатный курс по управлению доходом и работе с онлайн тревел-агентствами. Курс рассчитан на владельцев объектов размещения разных типов и будет полезен как крупным отельерам, так и собственникам апартаментов и малых средств размещения. Обучение стартует 15 октября и проходит в онлайн-формате. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

Курс состоит из 30 видеоуроков и практикумов средней продолжительностью 15 минут. Слушатели Академии «Островка» разберут основы ценообразования, особенности онлайн-продвижения, познакомятся с актуальными инструментами маркетинга и продаж и получат практические рекомендации, которые смогут адаптировать под стратегию своего бизнеса. Отдельный блок курса будет посвящен особенностям работы малых объектов размещения и объектов, сдаваемых в посуточную аренду.

Главным лектором курса выступила Ксения Безбородова, руководитель команды «Островка» по развитию бизнеса в СЗФО, Западной Сибири и республике Беларусь, признанный эксперт по управлению доходом. Девять лекций записаны приглашенными экспертами – частными практиками и представителями лидирующих компаний индустрии: Bnovo, TravelLine, Hotel Advisors, Skorbenko management, HoReCa Training, Hotel Insight, RealtyCalendar, TOUCHH.

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Ксения Безбородова прокомментировала: «Сфера гостеприимства постоянно развивается, и чтобы эффективно управлять своим бизнесом, отельерам необходимо быть в курсе лучших мировых практик и современных инструментов. Это уже третий образовательный проект «Островка» в подобном формате, и его ценность заключается в концентрированном и практическом подходе: курс предлагает конкретные рекомендации, которые можно сразу внедрить в работу. В этом году с учетом роста сегмента апартаментов и квартир на рынке мы выделили такие объекты в отдельный блок. Несмотря на то, что общие принципы ревеню-менеджмента одинаковы, у этого сегмента есть свои особенности и инструменты, которые мы также учли в курсе».

По итогам курса слушателям предстоит пройти тестирование. Все выпускники Академии «Островка» получат именной сертификат. Слушатели, которые успешно пройдут обучение и тестирование до 28 ноября и выполнят все условия, смогут принять участие в розыгрыше ценного приза.

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