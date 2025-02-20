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ASOdesk платформа для маркетинга мобильных приложений


Asodesk предоставляет данные о трендовых запросах, аналитике источников трафика и обеспечивает автоматизированные инструменты мониторинга в рамках ASO-оптимизации, используя собственные алгоритмы обработки данных и рекомендательную систему


20.02.2025 RuStore предоставит разработчикам новые инструменты продвижения приложений 1
10.02.2020 Российская платформа для маркетинга мобильных приложений ASOdesk привлекла $1 млн 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ASOdesk и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11825 1
Embria 2 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Yandex - Яндекс 7418 1
Superjob - Суперджоб 527 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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