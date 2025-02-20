ASOdesk платформа для маркетинга мобильных приложений
Asodesk предоставляет данные о трендовых запросах, аналитике источников трафика и обеспечивает автоматизированные инструменты мониторинга в рамках ASO-оптимизации, используя собственные алгоритмы обработки данных и рекомендательную систему.
|20.02.2025
|RuStore предоставит разработчикам новые инструменты продвижения приложений 1
|10.02.2020
|Российская платформа для маркетинга мобильных приложений ASOdesk привлекла $1 млн 1
ASOdesk и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11825 1
|Embria 2 1
|Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
|Yandex - Яндекс 7418 1
|Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 676 1
|VK RuStore - Рустор 345 1
|Biglion - Биглион 59 1
|Apple - App Store 2899 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3304 1
|РБК - LovePlanet 32 1
|Афанасьев Олег 23 1
|Шаров Сергей 10 1
|Соколов Александр 40 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
|Европа 21806 1
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