Российское приложение Blink вышло на рынок Узбекистана и привлекло более 1 млн пользователей

Приложение Blink, созданное российской командой, набирает популярность в Узбекистане. Cервис для обмена геолокацией превысил отметку в 1 млн пользователей и вошел в топ-5 приложений категории «Соцсети» в App Store и Google Play республики. Об этом CNews сообщили представители Blink.

По данным аналитики приложения в Узбекистане с начала 2025 г.: количество установок выросло на 583%; число активных пользователей — на 359%; 85% аудитории — молодежь от 18 до 34 лет.

Также сравнительный анализ данных от июля к июню 2025 г. показал: рост добавлений в друзья увеличился на 550%; чекинами на карте стали использоваться на 215% чаще; запуск встроенных мини-игр вырос на 199%.

Аудитория Blink в Узбекистане растет, особенно среди молодежи. Приложение уже стало платформой для общения и досуга. Команда продолжает развивать данный регион. Сейчас в приложение внедряют узбекский язык — на нем уже появились пуш-уведомления.

Приложение Blink позволяет делиться геопозицией с друзьями, отмечаться на карте («чекиниться»), переписываться в чатах и отправлять звуковые стикеры. Можно посмотреть скорость передвижения друзей, их шаги и даже уровень заряда телефона. В приложении есть функция «Люди вокруг» — она показывает до 50 пользователей в радиусе 3 км, а также можно поиграть в мини-игры с друзьями или одному. На данный момент ежемесячная аудитория Blink составляет 10 млн пользователей по всему миру.