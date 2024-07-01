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Аналитика МТС: Redmi A2+ стал самым популярным смартфоном в России

МТС проанализировала российский рынок смартфонов с января по июнь 2024 г. В первом полугодии самым продаваемым смартфоном на российском рынке стал Redmi A2+ 64 ГБ, а самым популярным брендом – Xiaomi.

В пятёрку популярных смартфонов также вошли Realme Note 50 64 ГБ, Realme Note 50 128 ГБ, Redmi 12 256 ГБ, Redmi 13C 256 ГБ. По объёму выручки топ-5 заняли устройства Apple. Лидером стала модель iPhone 15 Pro Max 256 ГБ. Далее следуют iPhone 15 Pro 256 ГБ, iPhone 15 128 ГБ, iPhone 13 128 ГБ, iPhone 14 128 ГБ.

Всего в первом полугодии в России было продано 14,1 млн смартфонов на сумму 342 млрд руб., что больше, чем годом ранее на 10% в штуках и на 24% в деньгах. Средняя цена смартфона составила 24,3 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом темпы роста продаж сократились на 7%, однако это свидетельствует о стабилизации рынка. В 2023 г. рынок начал активно расти на фоне эффекта 2022 г. Тогда нарушились логистические цепочки, потребители начали откладывать дорогостоящие покупки после бума продаж в феврале-марте.

Китайские бренды смартфонов продолжают усиливаться на российском рынке. В период с января по июнь этого года было продано 11,4 млн устройств из Китая на сумму 168 млрд руб., что больше по сравнению с первым полугодием 2023 г. на 16% в штуках и на 21% в деньгах. Доля продаж этих устройств составила 81% в натуральном выражении и 49% в денежном.

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