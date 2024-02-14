Заклятый конкурент Xiaomi начал продавать в России невероятно дешевого «убийцу» Redmi Note. Видео

Realme начала российские продажи смартфона Note 50, нацеленного на соперничество с Xiaomi Redmi Note. Он стоит в разы дешевле конкурентов. Это первая модель Realme в новой для нее линейке Note.

Note, но не Redmi

Китайская компания Realme, один из лидеров российского мобильного рынка, привезла в Россию смартфон Note 50. Созданный, как видно из названия, для конкуренции с культовыми Xiaomi Redmi Note, он стоит в несколько раз дешевле самого доступного представителя этой серии и больше походит на соперника обычных смартфонов Redmi (без приставки Note в названии).

На официальном сайте Xiaomi самым недорогим Redmi Note на момент выхода материала был Redmi Note 12 с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM за 17 тыс. руб. Realme же предлагает свой Note 50 за 6000 руб. в версии 3/64 ГБ и за 8000 руб. в версии 4/128 ГБ. Обе поддерживают карты microSD до 2 ТБ. Это уровень Redmi 12C, который стоит ровно на 1000 руб. в больше, продаваясь в аналогичных комплектациях.

Фото: Realme Realme Note 50 выглядит в несколько раз дороже своей реальной стоимости

Тем, кто хорошо знаком с линейкой смартфонов Realme, нынешний Note 50 новым не покажется, и не без основания. Мировая премьера смартфона состоялась в середине января 2024 г., но это лишь ухудшенная версия Realme C51, который вышел в России в сентябре 2023 г.

До Xiaomi экраном не дотянул

На своем российском сайте Realme скрыла часть характеристик нового Note 50. В частности, она утаила от потенциальных покупателей сведения о разрешении его 6,74-дюймового экрана, но редакция CNews нашла их в открытом доступе. Дисплей смартфона выдает картинку размерами 1600х720 пикселей, о чем гласит, к примеру, глобальный сайт Realme. Также об этом сказано на сайтах российских розничных сетей – редакция CNews обнаружила Note 50 в DNS и «Ситилинке». В Redmi Note Xiaomi годами ставит Full HD-матрицу.

Экран в Note 50 имеет пиковую яркость 560 нит и адаптивную частоту обновления 90 Гц. Занимаемая площадь лицевой панели смартфона – 90,3%, но широкая нижняя рамка все же в наличии.

Фото: Realme Без частички iPhone не обошлось

В дисплее есть U-образный вырез, в котором скрывается фронтальная камера на 5 МП с 3-элементным объективом, углом обзора 76,8 и апертурой f/2.22. Камера пишет максимум HD-ролики (1280х720 пикселей) на частоте 30 кадров в секунду.

Программно в прошивке Note 50 реализован аналог Dynamic Island из iPhone 15 Pro Max, внешне похожий на «челку» из iPhone X.

Аккумулятор и процессор

Система питания смартфона – это аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки по USB-C, наличие которого не привело к исчезновению отдельного входа под наушники. Он здесь тоже имеется.

Поддержка быстрой зарядки в официальных спецификациях не упомянута. Комплект поставки дополнен классическим 10-ваттным (5 В, 8 А) блоком питания.

Фото: Realme В России смартфон вышел в двух цветах

Модель процессора в Note 50 на своем сайте Realme, опять же, не указывает, уточняя лишь, что он выполнен по техпроцессу 12 нм и имеет восемь ядер до 1,82 ГГц, а встроенная в него видеокарта – это Mali-G57. Редакция CNews установила, что это относительно свежий Unisoc Tiger T612 – он вышел в мае 2022 г., и внутри него есть два ядра Cortex A75 и шесть А55. Unisoc T612 набирает 247 тыс. баллов в AnTuTu 10 и 1500 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6.

Фотокамера и прочие характеристики

Note 50 снабжен лишь одной тыльной камерой на 13 МП, имеющей 5-элементную оптику. Ее фокусное расстояние – 27 мм, угол обзора – 80,1 градуса, апертура – f/2.22. Есть ночной режим портретный режим, поддержка HDR, ИИ-улучшайзеры и запись видео разрешении до Full HD (1920x1080 точек) на 30 кадрах в секунду.

Note 50 уже появился в рознице

Новинка Realme для российского рынка снабжена двумя SIM-слотами и отдельным лотком microSD, поддержкой сетей 4G, модулями GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) и Bluetooth 5.0, работает на Android 13 с прошивкой RealmeUI и весит 186 граммов при толщине 8 мм.

В комплект поставки, помимо упомянутой 10-ваттной зарядки, входят чехол и защитная пленка на экран.