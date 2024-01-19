Вышел невероятно дешевый «убийца» любимых россиянами смартфонов Xiaomi. Цена. Видео

Realme, один из главных конкурентов Xiaomi на рынке смартфонов, выпустила мобильные устройства серии Note. Одноименные устройства Xiaomi в недалеком прошлом сделали ее любимым вендором смартфонов миллионов людей. Теперь Realme пытается потеснить Xiaomi.

Xiaomi пора насторожиться

Компания Realme, основанная в 2018 г. и входящая в холдинг ВВК вместе Vivo, Oppo и OnePlus, решила сыграть с Xiaomi на одном из важнейших для самой Xiaomi полей. Realme запустила новую в своем модельном ряду серию устройств под названием Note, которая, по-видимому, будет соперничать с одноименной линейкой смартфонов Xiaomi.

Как пишет портал Gizmochina, первым представителем серии стал аппарат Realme Note 50. Его главная отличительная черта – это невероятно низкая по современным меркам стоимость. Премьера аппарата состоялась на Филиппинах, где за него просят 3600 песо или в около $65, что по курсу ЦБ на 19 января 2024 г. составляет в пределах 5800 руб. за 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

Фото: Realme Внешность Realme Note 50 фанатам марки наверняка покажется знакомой

Велика вероятность, что в других страна новый Realme Note 50 будет стоить дороже. На момент написания материала самым недорогим смартфонов из доступных на российском официальном сайте Xiaomi был Redmi 12C, предлагающий 3 ГБ оперативной памяти и штатный накопитель на 64 ГБ. Стоит такой смартфон в российской рознице 8000 руб.

Главное – не запутаться

Конкурировать за покупателей смартфоны Realme Note, будут, очевидно, с мобильниками Redmi Note, поскольку под своим основным брендом Xiaomi устройства Note не выпускает, как и под брендом Poco. К тому же до января 2019 г. Redmi была всего лишь серией смартфонов Xiaomi, а не отдельной маркой, то есть мобильники носили название Xiaomi Redmi.

Созвучные с Realme Note, смартфоны Redmi Note стали популярными с самых первых моделей серии. Они обрели народную любовь, гигантскую армию фанатов и внушительное комьюнити, участники которого выпускали моды к ним и целые кастомные прошивки. Особой популярностью пользовались модели Redmi Note 3 Pro и Redmi Note 4X с процессором Qualcomm Snapdragon 625, который не стоит путать с вечно перегревавшимся Redmi Note 4 на базе чипа MediaTek Helio X20.

Линейка Redmi берет свое начало в 2013 г. Redmi Note 3 вышел в ноябре 2015 г., Note 4 – в августе 2016 г., а Note 4X – в январе 2017 г. Серия по-прежнему существует и состоит из самых дешевых моделей Redmi и более продвинутых Redmi Note.

Что умеет новый Note

Realme Note 50 поставляется с экраном на базе IPS-матрицы с частотой обновления 90 Гц, что нехарактерно для настолько дешевых телефонов, и диагональю 6,74 дюйма. На Full HD здесь можно не рассчитывать, поэтому предельное разрешение дисплея в данном смартфоне – 1600х720 точек или HD+. Плотность пикселей – 260 на дюйм.

В смартфоне заявлена почти отсутствующая защита от влаги и пыли по стандарту IP54, его пластиковый корпус имеет толщину 8 мм, а сам смартфон весит 186 граммов – в основном из-за батареи емкостью 5000 мАч. Быстрой зарядки в Realme Note 50 нет – максимум 10 Вт, но, во-первых, по USB-C, во-вторых, чем ниже мощность зарядного устройства, тем медленнее расходуется ресурс батареи.





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«Сердце» новинки Realme – это процессор компании Unisoc, которая не так давно носила название Spreadtrum и концентрировалась на выпуске слабых CPU для бюджетных смартфонов. В данном случае используется ее творение под названием T612 – 12-нанометровый ARM-процессор, вышедший в мае 2022 г. и выдающий частоту до 1,8 ГГц что на двух ядрах Cortex A75, что на шести А55. Не хватая звезд с неба, Unisoc T612 выбивает 247 тыс. баллов в AnTuTu 10 и 1500 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6.

Стоимость смартфона, помимо перечисленного, включает ОС Android 13 Go (урезанная версия обычной Android), сканер отпечатков пальцев кнопке включения, поддержку карт microSD, фронтальную камеру на 5 МП и основную на 13 МП, а также вход под наушники, два SIM-слота и стандартный набор беспроводных модулей – 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и GPS. NFC в смартфоне не упомянут.

Кажется, что-то знакомое

В своем стремлении подвинуть легендарные смартфоны Redmi Note компания Realme явно не была готова инвестировать в разработку полностью новых моделей телефонов. Realme Note 50 – это всего лишь слегка улучшенная ухудшенная) версия телефона Realme C51, пишет портал Gizmochina.

Realme C51 поступил в продажу в России в сентябре 2023 г. по цене от 13 тыс. руб. за 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. Позже появилась версия на 64 ГБ. За эти деньги он предлагает быструю зарядку 33 Вт, NFC для бесконтактной оплаты и основную камеру на 50 МП. Также в С51 нет Android 13 Go – вместо нее установлена полноценная Android 13.