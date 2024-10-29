«М.Видео-Эльдорадо» назвала среднюю стоимость смартфонов за девять месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала стоимость смартфонов на рынке России за девять месяцев 2024 г. Средняя цена за Android-смартфон составила 16,8 тыс. руб., а за iPhone – 89 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По предварительным данным, за девять месяцев 2024 г. рост продаж смартфонов на рынке России составил более 14% в денежном выражении, при этом в III квартале 2024 г. рост рынка замедлился. Средняя цена за новый гаджет – 23,7 тыс. руб.

Всего за первые девять месяцев 2024 г. россияне купили 22,3 млн смартфонов на общую сумму 528 млрд руб.

В топ-5 брендов в количественном выражении вошли Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix. В денежном выражении на рынке России лидирует Apple, далее следуют Samsung, Redmi, Tecno и Realme. Самым продаваемым гаджетом стал Realme Note 50 емкостью 64 ГБ, на втором месте эта же модель, но емкостью 128 ГБ, замыкает тройку лидеров Redmi 13C в комплектации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Рост продаж смартфонов на российском рынке объясняется не только развитием технологий, но и возрастающим влиянием искусственного интеллекта. Он превращает смартфоны в персональных помощников, способных предугадывать желания пользователей, повышать эффективность их работы и даже заботиться о здоровье. Мы видим повышенный спрос на такие гаджеты, что подтверждают наши аналитики».