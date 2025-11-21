Аналитика МТС: iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди абонентов МТС

МТС проанализировала смартфоны, зарегистрированные в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, несмотря на ежегодный выход новых моделей iPhone, россияне не спешат расставаться со старыми устройствами – iPhone 11 пятый год подряд возглавляет рейтинг самых популярных устройств. В пятерку лидеров также вошли Realme Note 50 и iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone XR. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Устойчивое лидерство iPhone 11 объясняется тем, что модель остается актуальной по мощности, камере и автономности, поэтому ее владельцы не спешат обновлять устройство. Большинство сценариев повседневного использования, а именно мессенджеры, просмотр видео, мобильные сервисы и платежи — полностью закрываются функциональностью смартфона. На фоне роста цен и общего замедления частоты обновления техники пользователи предпочитают оставаться на проверенном устройстве.

При этом в 2025 г. 10% владельцев iPhone 11 все же обновили его, преимущественно на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. За октябрь-ноябрь 2025 г. их продажи в розничной сети МТС выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Еще 4% пользователей временно переходили на другие модели, но затем вернулись к использованию iPhone 11.

Также заметно выросла доля смартфонов Apple в мобильной сети. Если год назад устройства бренда занимали второе место – 17,2%, от всех смартфонов, то в 2025 г. Apple вышла на первое место (22%), опередив Xiaomi (18,8%). Также в пятерку популярных брендов вошли Samsung, Realme и Tecno.

В 2025 г. пользователи все чаще выбирают смартфоны с диагональю около 6,5 дюймов и встроенной памятью от 128 ГБ. Смартфоны с такими характеристиками становятся основой спроса в розничной сети МТС и преобладают среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети.

«Несмотря на то, что срок жизни смартфона увеличивается, а покупатели все чаще выбирают устройства в среднем ценовом сегменте, мы видим, что смартфоны Apple продолжают формировать пользовательские тренды. В топ-5 популярных смартфонов в мобильной сети МТС входят сразу четыре модели Apple, также он занял наибольшую долю по количеству устройств, что говорит о высоком доверии потребителей к этому бренду», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.