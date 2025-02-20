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Заклятый конкурент Apple выпустил смартфон с большой батареей на замену новейшему iPhone 16e. Он в пять раз дешевле и во многом лучше

Samsung выпустила смартфон Galaxy A06 5G, за который просит от $120. Это один из самых доступных телефонов в ее линейке, но у него по умолчанию есть две основные камеры, в отличие от новейшего iPhone 16e за $600, у которого всего одна тыльная камера. Также Samsung уместила в своей новинке аккумулятор 5000 мАч.

Ощутимая разница в цене

Компания Samsung сразу после премьеры смартфона Apple iPhone 16e показала свое видение недорогого мобильника. Она анонсировала модель Galaxy A06 5G экраном большей диагонали, но с в пять раз более низкой ценой, пишет портал GizmoChina.

Первой страной, где Galaxy A06 5G появился в продаже, стала Индия. Смартфон доступен в черном, серебристом и светло-зеленом оттенках корпуса и стоит 10,5 тыс. рупий или около $120 (10,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2025 г.) за комплектацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Также предусмотрены версии с 4/128 и 6/128 ГБ стоимостью 11,5 тыс. рупий (12 тыс. руб.) и 13 тыс. рупий (13,5 тыс. руб.) соответственно. Для сравнения, презентованный 19 февраля 2025 г. iPhone 16e стоит в США минимум $599 (54,1 тыс. руб.) за версию 128 ГБ встроенной памяти. CNews писал, что российские ритейлеры просят за него минимум 80 тыс. руб.

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Samsung
Корпус смартфона пластиковый

Увлажнять, но не мочить

С учетом невысокой стоимости в Samsung Galaxy A06 5G есть базовая защита от влаги и пыли по стандарту IP54. Также Samsung обещала в течение четырех лет выпускать для него обновления безопасности, а также четыре крупных апдейта прошивки. В данном случае с завода установлена ОС Android 15 с оболочкой One UI 7.

Камер у Galaxy A06 5G на одну больше, нежели у нового смартфона Apple. Сзади установлены основной сенсор на 50 МП (диафрагма F1.8) и дополнительный сенсор глубины на 2 МП (F2.4), а фронтальная камера получила разрешение 8 МП (F2.0).

Экран смартфона – это IPS-панель с углами обзора 178 градусов и пиковой яркостью 800 нит. Дисплей – это то, на чем Samsung постаралась сэкономить – при солидной диагонали 6,7 дюйма разрешение экрана очень низкое – HD+ или 1600х720 точек. Частота обновления – 90 Гц.

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Samsung
Базовому смартфону - базовые камеры

В целом, Galaxy A06 5G очень напоминает вышедший неделей ранее смартфон Galaxy F06 5G. Но А06 стоит примерно на 1000 руб. дешевле и имеет влагозащиту, хотя и базовую.

Что еще есть в смартфоне

Galaxy A06 5G поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч, который заряжается по USB-C. Максимальная поддерживаемая мощность зарядки – 25 Вт. Блок питания в комплект поставки не входит.

Наличие порта USB-С в данном случае не означает отсутствие отдельного гнезда для проводных наушников. Оно здесь есть, как и Bluetooth 5.3 для подключения беспроводных гарнитур. Также интегрирован модуль Wi-Fi 802.11ac с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц.

В смартфоне заявлена поддержка сотовых сетей наряду с двумя слотами под SIM-карты. Возможность установки карт памяти microSD присутствует – поддерживается объем до 1,5 ТБ.

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Бизнес

Galaxy A06 5G собран на базе ARM-процессора MediaTek Dimensity 6300. Это сравнительно современный чип, создававшийся для самых бюджетных смартфонов, на что указывает его техпроцесс 6 нм, тогда как подавляющее большинство нынешних процессоров минимум 5-нанометровые.

MediaTek Dimensity 6300 вышел в апреле 2024 г. В его распоряжении имеются два высокопроизводительных ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 на 2 ГГц. Видеоподсистема – двухъядерная Mali-G57 MP2.

На бюджетность процессора указывают и его результаты в бенчмарках. В AnTuTu 10 он набирает около 422 тыс. баллов, а итоги тестирования в многоядерном режиме в GeekBench 6 – в пределах 2 тыс. баллов.

Фронтальная камера смартфона расположена в небольшом U-образном вырезе в экране. Сканера отпечатков пальцев под дисплеем нет – его интегрировали в кнопку включения.

Геннадий Ефремов

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