В России начинаются продажи ультрадешевого «убийцы» Xiaomi с большим аккумулятором. Видео

В России под популярным брендом Realme вышел смартфон C65 стоимостью от 15 тыс. руб. При столь низкой цене телефон получил очень хорошее оснащение, включая почти 7-дюймовый экран и большой аккумулятор. Realme – основной конкурент Xiaomi на рынке Android-смартфонов.

Чтобы не переплачивать

Компания Realme сообщила CNews о выпуске в России нового бюджетного смартфона C65. На российском рынке его стоимость начинается с 15 тыс. руб. за версию с 6 ГБ оперативно и 128 ГБ встроенной памяти.

Также доступна и более дорогая версия стоимостью 17 тыс. руб. Она отличается увеличенными объемами памяти – 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM. Цветов корпуса для каждой модификации С65 предусмотрено два – черный и золотистый.

Realme – китайский бренд, основанный в 2018 г. и входящий в холдинг ВВК вместе с Oppo, Vivo и Oneplus. В России Realme представлена официально и является основным конкурентом компании Xiaomi. Как сообщал CNews, они обе входят в топ-3 российского рынка смартфонов по итогам 2023 г.

Realme Realme C65

До России новинка Realme добиралась чуть больше двух месяцев, но при этом подорожала не очень сильно. Премьера С65 состоялась 2 апреля 2024 г. во Вьетнаме, где он на день начала продаж стоил 3,69 млн вьетнамских донгов (14 тыс. руб. по курсу на 2 апреля 2024 г.) за 6/128 ГБ и 4,79 млн вьетнамских донгов (18,2 тыс. руб.) за 8/256 ГБ. Старшая версия и вовсе ощутимо потеряла в цене.

Основные спецификации

Российская версия Realme C65 отличий по «железу» от зарубежной не имеет. Но если в других странах смартфон доступен в черном и фиолетовом цветах корпуса, то для России фиолетовый оттенок заменили на золотой.

Экран смартфона – это классическая IPS-матрица с пиковой яркостью 625 нит и диагональю 6,67 дюйма. Дисплей получил соотношение сторон 20:9 и частоту обновления, но при этом очень низкое разрешение – 1604х720 пикселей или HD+. Для сравнения, бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 12 в версии 6/128 ГБ стоит в России 14 тыс. руб. на момент выпуска материала и комплектуется экраном 6,79 дюйма с разрешением Full HD+ или 2400х1080 точек.

В основе новинки Realme лежит процессор MediaTek Helio G85. Это очень старый чип, вышедший в апреле 2020 г. и производимый по не очень актуальному техпроцессу 12 нм. Благодаря двум ядрам Cortex-A75 до 2 ГГц и шести Cortex-A55 до 1,8 ГГц, а также графике Mali-G52 MC2 он выдает 265 тыс. баллов в AnTuTu 10 и 1330 баллов в GeekBench 6 в многоядерном режиме.

Чем обусловлен выбор столь старого процессора, в Realme не уточнили. В упомянутом Xiaomi Redmi 12 используется чип MediaTek Helio G88, который на год младше G85 – он выдает 270 тыс. баллов в AnTuTu 10.





В качестве оперативной памяти в С65 используется модуль LPDDR4x. Ее объем можно виртуально увеличить до 16 ГБ в настройках телефона.

Дополнительные характеристики

Realme C65 поставляется с аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт – по заявлениям Realme, она наполнит его энергией с 0 до 50% за 30 минут, с а 0 до 100% за 77 минут. Время автономной работы в режиме разговора, по официальным данным, составляет 37 часов, в режиме прослушивания музыки – 82 часа.

Телефон имеет базовую защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, весит 185 граммов при толщине 7,64 мм. Управляется он ОС Android 14 с прошивкой Realme UI 5.0.

Realme С65 отличается небольшой толщиной корпуса и одновременно довольно емким аккумулятором

Основная камера Realme C65 состоит из двух сенсоров – базового 50 МП (диафрагма f/1,8, угол обзора 79,5 градуса) и макромодуля на 2 МП. Фронтальный датчик встроен в экран, имеет разрешение 8 МП, диафрагму f/2,05 и угол обзора 80 градусов. Обе камеры способны записывать видео в формате Full HD на 30 кадрах в секунду.

В смартфоне предусмотрены два слота под SIM-карты и отдельный слот под накопитель microSD до 2 ТБ. Есть модули Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и миниджек 3,5 мм для проводных наушников. Чип NFC для бесконтактных платежей в Realme C65 отсутствует.