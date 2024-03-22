Выпущен 4К-телевизор с гигантским экраном по цене недорогого смартфона. Возможно его появление в России

TCL открыла новую линейку телевизоров V8H Pro 2024 модельного года. Младшая модель с экраном 55 дюймов и частотой обновления 120 Гц стоит дешевле 27 тыс. руб. Примерно столько в России стоит среднебюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 13 с 256 ГБ ROM и 8 ГБ RAM. Появление новых ТВ на российском рынке тоже возможно – телевизоры TCL, как и другая продукция бренда, очень широко представлена в российской рознице.

Телевизор по цене смартфона. И наоборот

Китайская компания TCL анонсировала на родном рынке новые телевизоры серии V8H Pro 2024. Она состоит из моделей с экранами на 55 (140 см), 65 (165 см) и 75 дюймов (190 см) по диагонали и частотой 120 Гц.

Младший и самый компактный представитель линейки оценен производителем в 2099 юаней или 26,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 марта 2024 г. В России приблизительно за эти же деньги можно приобрести смартфон Redmi Note 13 китайской компании Xiaomi с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. На момент выхода материала его розничная цена составляла 25 тыс. руб. с учетом предлагаемых ритейлерами скидок.

В китайской рознице ТВ с 65-дюймовым экраном стоит 2799 юаней или 35,7 тыс. руб., а топовый 75-дюймовый – 3799 юаней, что по текущему курсу составляет 48,5 тыс. руб.

Фото: TCL В дизайне новинок никаких откровений или новшеств не наблюдается

Существует довольно высокая вероятность появления новинок TCL в России, поскольку ее телевизоры и другая домашняя и мобильная электроника свободно продается как на маркетплейсах, так и в обычной офлайновой рознице. В числе доступных к приобретению товаров – планшеты с экранами NXTPAPER, по своим характеристикам в плане безопасности для глаз и потребления энергии схожими с цветными панелями на электронных чернилах (е-ink).

Встречают по размеру

В плане технических характеристик все три нынешних представителя серии – это одна и та же модель, если не считать цену и размер экрана. Все прочие характеристики одинаковы для каждого из трех ТВ.

Например, все новинки TCL поддерживают технологию МЕМС компенсации размытия движущихся в кадре объектов и имеют маркетинговый 130-процентный охват цветового пространства ВТ.709. Заявлено наличие технологии снижения синего света в подсветке для меньшей нагрузки на глаза, а упомянутая частота обновления в 120 Гц является адаптивной за счет технологии VRR. До таких значений она будет подниматься лишь тогда, когда того требует выводимый на экран контент, например, видеоигры.

Внутренняя электроника

Каждый телевизор новой линейки V8H Pro 2024 имеет в наличии 3 ГБ оперативной памяти. Для смарт-ТВ это в целом не новшество – многие могут похвастаться таким объемом ОЗУ. Но тут важно отметить, что у подавляющего большинства ТВ в диапазоне до 50 тыс. руб. оперативная память максимум 2-гигабайтная.

Смарт-ТВ TCL в российской рознице много. Есть шанс, что и серия V8H Pro 2024 станет ее частью

То же касается и встроенного накопителя. Пока другие телевизоры в этой же ценовой категории, особенно когда речь идет о моделях до 30 тыс. руб., предлагают 16 или даже 8 ГБ, понуждая владельца приобретать флешки или внешние SSD, TCL V8H Pro 2024 получили по 64 ГБ каждый.

Из беспроводных интерфейсов в новинках TCL упомянут только Wi-Fi 802.11ac с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГЦ – про Bluetooth в описании ни слова. На интерфейсной панели за экраном пользователь найдет AV-вход и два более современных HDMI 2.1 с возможностью подключения игровых приставок актуальных поколений. Проводное подключение к интернету реализовано по Ethernet, а подключения к телевизору мышек, клавиатур, джойстиков, накопителей и прочей периферии возможно по двум полноразмерным портам USB – одному 2.0 и второму 3.0.

Раскрывать все карты относительно «кремниевого сердца» своих новых телевизоров TCL не стала. На момент выхода материала было известно лишь название модели процессора Т2, а название его производителя было покрыто тайной. Как пишет портал ITHome, это 12-ядерное решение с нестандартным количеством ядер – у него их пять, и все они энергоэффективные А55 с тактовой частотой до 1,9 ГГц.

В процессоре скрыта одноядерная видеоподсистема Mali-G57 MC1. Сам CPU производится по техпроцессу 12 нм.