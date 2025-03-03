Любимый россиянами бренд ТВ выпустил планшет с революционным экраном, какого нет ни в одном iPad

TCL представила планшет NxtPaper 11 Plus с IPS-экраном NxtPaper, который, в отличие от других IPS-матриц расходует минимум энергии, безвреден для глаз, но при этом, в отличие от большинства панелей Е-Ink, цветной. В этой модели есть дополнительные технологии защиты зрения, а сам планшет по габаритам сопоставим с iPad Pro.

То ли экран, то ли лист бумаги

В ассортименте компании TCL, в России известной своими телевизорами, появился планшетный компьютер NxtPaper 11 Plus на базе экрана NxtPaper. Это фирменная технология IPS-дисплеев TCL, которая по потреблению энергии сопоставима с экранами E-Ink в электронных книгах. Ее премьера состоялась в 2020 г.

Экран в NxtPaper 11 Plus цветной и имеет дополнительную защиту зрения за счет режимов работы Smart Eye Comfort Mode и Personalized Eye Comfort Mode. Премьера планшета состоялась на выставке MWC 2025 в Барселоне (Испания), его продажи начнутся в самом ближайшем будущем по цене от 249 евро (23,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 марта 2025 г.), и продаваться он будет в странах Азии, а также в Европе и в США.

TCL TCL NxtPaper 11 Plus

Существует вероятность появления новинки на российском рынке. CNews писал, что предыдущие планшеты с таким дисплеем официально продавались на территории России.

Дополнительные возможности экрана

NxtPaper 11 Plus получил IPS-экран 11,5 дюйма, почти как у 11-дюймового Apple iPad Pro. Планшет выводит изображение в разрешении 2,2К или 2000х1200 точек имеет частоту обновления 120 Гц, что намного больше в сравнении с экранами в электронных книгах и большинством недорогих смартфонов и планшетов. Производителем заявлены 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Упомянутый режим Smart Eye Comfort Mode служит для автоматической регулировки яркости экрана, а вместе с ней – цветовой температуры, частоты обновления и контрастности. При выборе параметров экран ориентируется на яркость внешнего освещения и то, что в данный момент выведено на дисплей.

Режим Personalized Eye Comfort Mode позволяет создавать индивидуальные цветовые профили для каждого вида контента, который просматривает пользователь. Также есть поддержка ввода при помощи стилуса и программная технология для моментального превращения рукописного ввода в доступный для редактирования текст, реализованная на основе искусственного интеллекта.

Рамки у экрана большие, потому он занимает лишь 87% лицевой панели. Плотность пикселей – 229 ppi, соотношение сторон – 3:2. Отдельно важно отметить, что экран NxtPaper может работать в режиме цветной или монохромной панели Е-Ink.

«Железная» составляющая

С аппаратной точки зрения новинка TCL – это стандартный Android-планшет. NxtPaper 11 Plus поставляется с 256 ГБ встроенной памяти и оперативной памятью 8 или 12 ГБ в зависимости от выбранной конфигурации. Виртуально можно добавить еще 8 ГБ RAM. В качестве ОЗУ используется модуль LPDDR4x, а встроенный накопитель – это сравнительно медленная флешка eMMC 5.1.

TCL Экран - единственное, помимо невысокой цены, конкурентное преимущество нового планшета TCL

Во всех версиях установлена батарея емкостью 8000 мАч и поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки. Центральный процессор – MediaTek Helio G100, он вышел в августе 2024 г., имеет техпроцесс 6 нм и поставляется с двухъядерной видеокартой Mali-G57 MP2. Внутри чипа – два ядра Cortex-A76 на частоте 2,2 ГГц шесть 2-гигагерцевых ядер Cortex-A55. Результат в AnTuTu 10 - 429 тыс. баллов, в GeekBench 6 – около 2000 баллов.

NxtPaper 11 Plus не является самым тонким в мире планшетом, но и крупным его назвать тоже нельзя. Новый гаджет TCL весит 490 граммов, а его толщина составляет 6,5 мм.

В планшет встроены четыре динамика, два и две базовые камеры – фронтальная и основная, обе по 8 МП. Среди функций – умение записывать видео Full HD на 30 кадрах в секунду. Все это управляется ОС Android 15, установленной с завода.

Из модулей связи в новинке TCL есть GPS-ресивер, а также модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5. Поддержка сотовых сетей не реализована Корпус имеет матовое покрытие и единственный темно-серый цвет корпуса. Присутствует базовая защита от пыли и влаги по стандарту IP54.