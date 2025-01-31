Выпущен истинный «убийца» смартфонов, дешевый и умеющий работать неделю от одной зарядки. Опрос

В продажу поступил смартфон Minimal Phone с экраном на электронных чернилах и с полноценной QWERTY-клавиатурой. Разработчики позиционируют его как устройство для отказа от соцсетей. За счет экрана он будет работать несколько дней на одном заряде, а стоит он вдвое дешевле iPhone 16. Работает Minimal Phone на Android.

Смартфон для цифрового детокса

Начались продажи Android-смартфона Minimal Phone с относительно современной электроникой, но без OLED- или хотя бы IPS-экрана. Как пишет Liliputing, его дисплей базируется на электронных чернилах, то есть фактически это электронная книга с функцией телефона.

По задумке создателей, Minimal Phone позволит избавиться от зависимости от социальных сетей и видеосервисов, поскольку частоты обновления электрофоретического экрана недостаточно для комфортного просмотра видеороликов и постоянного скроллинга ленты.

В то же время возможностей экрана вполне хватит для подавляющего большинства других сервисов – банковских приложений, мессенджеров, а также для чтения электронных книг. На старте продаж новый Minimal Phone стоит $399 (39,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 января 2025 г.). Для сравнения, базовый iPhone 16 с экраном, оптимально подходящим для соцсетей и просмотра видео, стоит вдвое дороже – $799 (78,3 тыс. руб.).

Minimal Смартфоны в таком исполнении не выпускает почти никто

При этом относительно активное пользование iPhone разрядит его примерно за сутки. Minimal Phone за счет экрана, который почти не расходует энергию, продержится на одном заряде несколько дней.

Что внутри

Minimal Phone оснащен экраном с диагональю 4,3 дюйма. По современным меркам это мало, но сделано это, по всей видимости, для дополнительной защиты от траты времени на интернет-сервисы.

Дисплей имеет разрешение 800х600 точек нестандартное для смартфонов соотношение сторон 4:3 при плотности 230 пикселей на дюйм. Он сенсорный и является основным, хотя и не единственным органом управления. Под ним располагается полноценная QWERTY-клавиатура, которую можно использовать для общения в мессенджерах или по электронной почте, а также для работы с текстовыми документами. Клавиатура состоит из 35 клавиш с ходом 0,1 мм. Подсветка у нее не заявлена, но у дисплея она есть, хотя, в отличие от смартфонов при ярком внешнем освещении ее можно будет отключить.

Minimal Основные особенности

Разработчики решили оснастить Minimal Phone вполне современным «железом» – в частности, объем его оперативной памяти составляет 6 ГБ, прямо как у упомянутого iPhone 16. Притом используемый здесь стандарт – LPDDR4x, то есть один из самых современных. Более того, в топовой комплектации объем ОЗУ увеличивается до 8 ГБ.

Встроенный накопитель в зависимости от версии может вместить 128 или 256 ГБ информации. Если этого не хватит, то всегда есть возможность установить карту microSD.

Обзор смартфона

Процессор смартфона – это MediaTek MT6789. Он сочетает в себе два ядра Cortex-A75 на 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 на 2 ГГц, а также графику Mali-G57 MP2. Этот чип также известен под названием G99 – он выпускается с мая 2022 г. по техпроцессу 6 нм.

Что еще есть в смартфоне

Разработчики предусмотрели в Minimal Phone две камеры – основную 16 МП и фронтальную 5 МП. Работает смартфон от аккумулятора емкостью 3000 мАч с подзарядкой по USB-C и поддержкой беспроводной (15 Вт) зарядки. Есть отдельный вход под проводные наушники и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения.

Minimal Продажи смартфона уже начались

Также в смартфоне наличествуют модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC и поддержка сотовых сетей четвертого поколения. В сетях 5G новинка не работает.

Minimal Phone поставляется с кастомизированной версией ОС Android 14. Из нее вырезана часть функций, но есть поддержка сервисов Google, в том числе и магазина приложений Google Play. Доступно три варианта расцветки – Pebble (белый), Onyx (черный) и Fusion (белый корпус, черная рамка экрана).

Minimal Доступные расцветки корпуса

Размеры смартфона составляют 142х78х9 мм. По габаритам он сопоставим с iPhone 16 – у него 148х72х8 мм.



