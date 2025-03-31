Любимый россиянами бренд выпустил дешевые модели ТВ с большими экранами miniLED. Опрос

Популярная в России TCL выпустила телевизоры T7L с экранами miniLED. Минимальная диагональ в линейке – 55 дюймов, максимальная – 85. ТВ с экранами на 43 дюйма и меньше TCL в эту серию решила не включать. Каждая новинка имеет повышенные контрастность, яркость и частоту обновления. Цена начинается от $480.

Мини-светодиоды в макси-экране

Китайская компания представила новые телевизоры серии T7L, отличительной чертой которых является наличие у каждого из них экрана miniLED. При этом в серии отсутствуют компактные и средние по современным меркам модели – заинтересованные покупатели будут вынуждены высвободить место минимум под 55-дюймовый смарт-ТВ.

Все новинки выделяются повышенной яркостью и контрастностью, а также подходят для современных динамичных видеоигр благодаря увеличенной до 144 Гц частоте обновления. Кратковременно она может повышаться до 288 Гц, то есть вдвое.

Китай стал первой страной, в которой ТВ T7L поступили в продажу. Серия состоит из телевизоров на 55, 65, 75 и 85 дюймов, и самый младший из них стоит 3,5 тыс. юаней или около $480, что по курсу ЦБ на 31 марта 2025 г. составляет 41 тыс. руб.

TCL Шанс на появление новинок TCL в России есть

TCL – популярный в России бренд телевизоров. Как сообщал CNews, по итогам 2024 г. она занимала третье место на российском рынке ТВ с долей 6%, уступая лишь Haier (14%) и Xiaomi (10%). К моменту публикации материала информация о появлении серии T7L в России и возможной стоимости этих ТВ в рублях отсутствовала.

Чем меньше светодиод, тем их больше

Экраны в новых телевизорах TCL выдают пиковую яркость 2200 нит и контрастность 7000:1, имеют при себе разрешение 4К, углы обзора 178 градусов и от 480 до 840 зон локального затемнения в зависимости от диагонали. Также заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

При этом в телевизорах есть сразу две технологии улучшения изображения. Первая – это minLED, массив из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой. MiniLED позволяет заметно улучшить качество изображения без необходимости перехода на более дорогостоящие OLED-панели.

Вторая технология – это так называемые «квантовые точки» (quantum dots). Это отдельный слой в экране. В таких дисплея светодиодная подсветка располагается в задней панели и имеет лишь синий цвет, за счет чего она может излучать световой поток постоянной величины. Поток света поступает на отдельный слой экрана с «квантовыми точками». Под его воздействием точки тоже начинают излучать свет, но определенной длины волны, то есть определенного цвета. Оттенок свечения квантовой точки зависит от ее размера,

Что еще есть в новинках

TCL оснастила телевизоры T7L двумя динамиками и встроенным сабвуфером, а заодно и технологией улучшения звука Dolby Atmos. В новинках есть поддержка HDMI 2.1 для подключения игровых приставок вместе с технологиями для улучшения картинки в динамичных играх – AMD FreeSync и MEMC. Последняя также работает и в фильмах.

Все ТВ построены на 4-ядерном процессоре с производительными ядрами ARM Cortex A73 и графикой Mali-G57, имеют 4 ГБ оперативной памяти и оснащаются встроенным накопителем на 64 ГБ. Управляется смарт-составляющая фирменной прошивкой TCL Lingkong OS 3.0.

Из интерфейсов в T7L есть WI-Fi 6, AV-вход, Ethernet, оптический выход, разъем для антенны, а также порта USB 2.0 и 3.0.