Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G

Компания Realme провела российскую презентацию смартфонов серии Realme 9 Pro одновременно со всем миром и запустила модели Realme 9 Pro 5G и Realme 9 Pro+ 5G. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Дизайн

Обе модели, созданные в Realme design studio, получили одинаковый дизайн в трех расцветках: черной, зеленой и синей, с градиентной текстурой и напылением слоя «звездной пыли». Особенно выделяется синий вариант — он получил специальный фотохромный слой, позволяющий крышке смартфона менять цвет с синего на красный на солнечном свете или при ультрафиолете всего за три секунды.

Обе модели поставляются с ОС Realme U.I. 3.0 на базе Android 12 «из коробки» и предлагают пользователям обширные возможности по кастомизации дизайна. Например, на Always on Display теперь можно разместить маскота бренда, кота Реалмяу.

Realme 9 Pro 5G

Флагманская камера и новейший процессор: Realme 9 Pro+ 5G

Впервые получивший в номерной серии маркировку “+”, Realme 9 Pro+ оснащен флагманской камерой Sony IMX 766 на 50 МП с оптической стабилизацией, новейшим 6 нм процессором MediaTek Dimensity 920 5G и памятью UFS 2.2. Четкое и плавное изображение обеспечивает Super Amoled экран 90 Гц FHD+ со встроенным датчиком сердцебиения и защитой Corning Gorilla Glass 5, а время работы — быстрая зарядка SuperDart Charge на 60 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор на 4500 мАч на 50% всего за 15 минут. За звук отвечают стереодинамики Dolby с поддержкой Hi-res Audio.

В 9 Pro+ Realme реализовал мощные, флагманские решения для среднего ценового сегмента. Так, новый процессор набирает более 500 000 баллов в бенчмарке AnTuTu, оборудован графическим процессором Mali-G68 MC4 и паровой системой охлаждения, а также поддерживает до 5 ГБ виртуальной расширяемой оперативной памяти.

Камера аппарата обычно используется в намного более дорогих моделях на рынке. Широкие возможности для ночной съемки с технологией Pro Light, объектив, позволяющий улавливать больше света, интеллектуальное шумоподавление, оптическая стабилизация, широкоугольный модуль 119 градусов, специальные режимы выдержки, например, «игра света», и фильтры для уличной съемки с режимом «уличная фотография 2.0» — все это призвано дать фанатам мобильной фотографии и любителям первоклассный опыт при создании ночных снимков. Фронтальная камера также использует датчик Sony на 16 МП.

Смартфон также готов к развертыванию 5G-сетей в России и поддерживает работу одновременно с двумя 5G SIM-картами.

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Достойный продолжатель номерной серии: Realme 9 Pro 5G

Realme 9 Pro воплощает все то, за что «номерная серия» полюбилась российскому потребителю. Смартфон оснащен производительным и энергоэффективным процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G с видеоускорителем Adreno TM 619, флагманским дисплеем FHD+ на 120 Гц с шестью режимами работы в зависимости от воспроизводимого контента, и аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой 33 Вт. Устройство поддерживает работу с картами MicroSD, оборудовано камерой на 64 МП для ночной съемки и фронтальной камерой Sony на 16 МП. В наличии также востребованные NFC, разъем аудио на 3,5 мм и поддержка 5G SIM-карт.

Цены и дата выхода

В России Realme 9 Pro и 9 Pro+ поступят в широкую продажу в рознице через неделю, 22 февраля 2022 г. Новинки также будут доступны для покупки в официальном магазине Realme на Aliexpress (9 Pro, 9 Pro+).

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Цена Realme 9 Pro 5G на старте продаж (с 22 февраля 2022 г.) будет начинаться от 27 990 руб. за конфигурацию 8+128 ГБ.

9 Pro+ 5G — от 30 990 руб. за версию 6+128 ГБ и от 34 990 руб., за версию 8+256 ГБ.