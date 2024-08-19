Серия Realme 13 Pro поступила в продажу

Realme официально представил линейку realme 13 Pro. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Новая линейка сочетает в себе передовые технологии фотосъемки и потрясающий дизайн, вдохновленный одним из легендарных мастеров импрессионизма Клодом Моне. Realme 13 Pro+ первым на рынке получил перископическую камеру с сенсором Sony LYT-600 и основную камеру Sony LYT-701, а также сверхширокоугольный модуль, которые выводят мобильную фотографию на новый уровень. В свою очередь младшая модель, Realme 13 Pro, получила основную камеру Sony LYT-600 и такой же сверхширокоугольный модуль, как и у 13 Pro+.

Смартфоны уже доступны на AliExpress Россия: Realme 13 Pro+ в конфигурации 12+512 ГБ доступен по цене от 32 ,7 тыс. руб.; Realme 13 Pro+ в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 28,2 тыс. руб., Realme 13 Pro в конфигурации 12+512 ГБ доступен по цене от 28,7 тыс. руб.; Realme 13 Pro в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 24, 2 тыс. руб.