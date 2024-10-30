Серия Realme 13 поступила в продажу в России

Realme официально представила новую номерную серию — Realme 13. Модели Realme 13+ 5G и 13 5G получили процессоры MediaTek Dimensity 7300 Energy и MediaTek Dimensity 6300 соответственно, а также быструю зарядку и аккумуляторы емкостью 5000 мАч, благодаря которым заряда устройств хватает на 7 часов беспрерывной игры. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Старшая модель Realme 13+ 5G получила чипсет MediaTek Dimensity 7300, основанный на 4 нм техпроцессе. По сравнению с предыдущим процессором D7200 его производительность выросла на 20%. В тесте производительности AnTuTu смартфон набирает более 750 тыс. баллов.

Младшая модель Realme 13 5G оснащена процессором MediaTek D6300 на основе 6 нм техпроцесса. В тесте производительности AnTuTu смартфон достигает результата в 460 тыс. баллов. Производительность чипсета Dimensity 6300 обеспечивается ядрами A76 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, что на 10% выше, чем у конкурирующих устройств.

Realme Серия Realme 13 поступила в продажу в России

В смартфонах серии Realme 13 используется система охлаждения c испарительной камерой из нержавеющей стали, способная снизить температуру процессора на 19 градусов. Оба устройства имеют самую большую площадь охлаждения в своем сегменте: 2249 мм² в Realme 13 5G и 6050 мм2 в Realme 13+ 5G. Это позволяет более эффективно отводить тепло от процессора даже во время активного игрового процесса, сохраняя стабильный FPS и высокую производительность.

Кроме того, благодаря технологии динамического расширения оперативной памяти DRE память устройств можно дополнительно увеличить на 14 ГБ. Это обеспечивает высокую скорость запуска приложений и позволяет открывать до 32 приложений одновременно в фоновом режиме.

Смартфоны 13 серии оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч, которых хватит на 7 часов непрерывной игры или целый день умеренного использования.

Realme 13+ 5G получил зарядное устройство мощностью 80 Вт, которое обеспечивает 1 час активной игры всего за 5 минут быстрой зарядки. При этом зарядить устройство до 100% можно всего за 47 минут.

Realme 13 5G получил зарядку мощностью 45 Вт — с ее помощью всего 30 минут достаточно для зарядки устройства на 50%.

Благодаря интеллектуальному алгоритму скорость зарядки варьируется от очень высокой при 0% заряда до максимально сниженной при достижении 80% заряда, тем самым продлевая срок службы аккумулятора. Многоступенчатая технология защиты зарядки в свою очередь предотвращает перенапряжения и короткие замыкания.

Впервые игровой режим GT Mode приходит из флагманской GT серии в номерную. GT Mode раскрывает весь потенциал мощных чипсетов MediaTek, позволяя добиться стабильных 90 FPS в популярных мобильных шутерах: PUBG Mobile, Call of Duty и Free Fire на Realme 13+ 5G и стабильных 60 FPS на Realme 13 5G. Так, функция Geek Power Tuning дает возможность в любое время настраивать частоты CPU и GPU, менять игровые фильтры, улучшать контрастность и насыщенность и повышать резкость деталей, чтобы получить четкие и яркие визуальные эффекты. А режим Game Focus Mode в свою очередь блокирует все отвлекающие уведомления, позволяя полностью сосредоточиться на игровом процессе.

Realme 13+ 5G оснащен 6,74 дюймовым OLED E-sport дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Realme 13 5G оснащен 6,72 дюймовым IPS-дисплеем Eye Comfort с частотой обновления 120 Гц и яркостью 580/690 (типовая/повышенная) нит.

Realme 13+ 5G может похвастаться камерой Sony LYT-600 50 МП с сенсором размером 1/1,95", OIS и поддержкой видео 4K. Сенсор поддерживает 2х внутрисенсорный зум с портретным эквивалентным фокусным расстоянием 52 мм. Кроме того, камера использует алгоритм Light Fusion Engine, который обрабатывает данные изображения в формате RAW, улучшая качество изображения.

Realme 13 5G получил 50 МП камеру с OIS и 2х внутрисенсорным зумом. Смартфон поддерживает запись видео в 2K.

Внутреннее строение смартфонов Realme 13 обеспечивают долговечность использования благодаря четырем структурным усилениям: прочной литой алюминиевой конструкции; цельному металлическому каркасу; закаленному стеклу и износостойким и коррозионно-стойким поверхностям. Кроме того, смартфоны могут похвастаться высокой степенью защиты от попадания пыли и влаги по стандарту IP65.

Realme 13+ 5G доступен в цветах «Бронзовый» и «Темно-фиолетовый», а Realme 13 5G в цветах «Зеленый» и «Темно-фиолетовый». Смартфоны можно приобрести во всех магазинах партнеров Realme.

Realme 13+ 5G в конфигурации 12+256 ГБ доступен по цене от 32 999 руб.

Realme 13+ 5G в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 29 999 руб.

Realme 13 5G в конфигурации 12+256 ГБ доступен по цене от 24 999 руб.