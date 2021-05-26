Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото

Realme официально представила realme 8 Pro. Это новый смартфон, среди ключевых преимуществ которого: флагманская производительность до 30 тыс. руб. с модулем камеры на 108 Мп и профессиональными режимами съемки, Super AMOLED экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, мощный аккумулятор с зарядкой SuperDART Charge 50 Вт и стильный, смелый дизайн.

Новый модуль Samsung HM2 108MP второго поколения 1/1,52 дюйма — самый продвинутый в индустрии, он позволяет снимать фото с разрешением до 12000× 9000 пикселей, обеспечивая сверхчеткость при съемке, что достаточно для печати баннера 20 на 15 метров с высоким уровнем детализации. В датчике применяется технология биннинга 9 в 1 — девять соседних пикселей размером 0,7 мкм объединяются в один большой пиксель размером 2,1 мкм, что позволяет улучшить качество изображения при тусклом свете.

Основная камера также оборудована сверхширокоугольным модулем 8 Мп на 119°, обеспечивающим обзор в 4 раза больше обычного, и макромодулем 2 Мп для съемки объектов с максимально близкого расстояния в 4 см. А монохромный модуль 2 Мп пригодится для создания стильных портретов с размытием заднего фона. Камера обладает продвинутыми профессиональными режимами съемки для создания креативных фото и видео:

Встроенная в датчик технология зум позволяет делать фото с разрешением 12 Мп. Съемка при этом проходит быстрее за счет меньшего размера фотографий. Это позволяет камере realme 8 Pro делать восемь 12-мегапиксельных фотографий подряд, а затем применять к ним алгоритм повышения четкости. После обработки снимок получается даже детальнее, чем на некоторые мобильные телеобъективы.

Смартфон realme 8 Pro

Для ночной съемки применяется несколько уникальных режимов: «Астрономический» для создания красивых и подробных фотографий ночного неба; «Астрономическое тайм-лапс видео» для получения невероятных видеокадров звездного неба в режиме «тайм-лапс»; режим видео «Ультраночь» — яркая и четкая ночная съемка без дополнительного освещения. Присутствует и обновленный режим «Ночная съемка» для получения ярких и четких фотографий без шумов даже в условиях недостаточного освещения.

Камера оснащена эксклюзивным алгоритмом покадровой съемки ночного неба. Смартфон создает 30 фотографий за 480 секунд, а затем генерирует покадровое видео длительностью в одну секунду — непрерывно изменяющийся космос предстанет на экране устройства в движении, ускоренном в 480 раз.

Технология съемки в режиме тилт-шифт позволяет делать пейзажи, похожие на макеты, а также снимать их на видео, превращая обычный мир в «игрушечный». realme 8 Pro — первый смартфон с поддержкой съемки тилт-шифт видео.

Среди других функций камеры — обновленный режим «Портрет» для создания стильных портретных фотографий, режим даблвью — одновременная видеосъемка на основную и селфи-камеру — и «видео-стабилизация UIS Max», обеспечивающая съемку плавного и реалистичного видео.

realme 8 Pro поддерживает 50-ваттную зарядку SuperDart, восполняющую заряд аккумулятора 4500 мАч с 0 до 100% за 47 минут, а до 50% — за 17, без нагрева устройства. В смартфоне применяется технология зарядки под низким напряжением с высоким уровнем тока и пятью степенями защиты, обеспечивающая эффективность в 97%. Всего 3 минуты зарядки позволят прослушивать музыку на протяжении 11 часов или провести трое суток в режиме ожидания. А с использованием функции «супер-энергосбережения» 5% заряда аккумулятора хватает на 32 часа работы смартфона в режиме ожидания или 98 минут во время разговора. Поддерживается и режим реверсивной зарядки для работы в качестве пауэр-бенка. Адаптер мощностью 50 Вт поставляется в комплекте.

realme 8 Pro оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с яркостью до 1 тыс. нит. Смартфон поддерживает функцию негаснущего экрана Always-on Display и оборудован светочувствительным датчиком для быстрой разблокировки. Разрешение дисплея — 1080p (Full HD), частота дискретизации — 180 Гц, поддерживается расширенный динамический диапазон HDR10+. Предусмотрена технология для защиты глаз — димминг на постоянном токе (DC-like dimming) — снижающая эффект мерцания при низкой яркости. В экране расположен и сканер отпечатков пальцев от компании Goodix с повышенной скоростью распознавания и разблокировки.

Селфи-камера аккуратно встроена в экран, благодаря чему его полезная площадь составляет почти 91%. Для модуля камеры используется Sony IMX471 на 16 Мп с апертурой F2.45, он позволяет делать четкие и яркие фотографии без вспышки. Среди поддерживаемых режимов: ИИ-бьютификация, портретная съемка, HDR и «супер-ночное селфи» — съемка селфи в ночное время суток без дополнительного освещения на фотографиях.

На realme 8 Pro предустановлена система realme UI 2.0 на базе Android 11 «из коробки», которая поддерживает настройку цвета в панели уведомлений, кнопки быстрого доступа и вида значков, а также три вида темной темы. Разработчикам удалось повысить эффективность системных ресурсов на 45% — по данным realme Lab, время запуска приложений сократилось на 23,63%.

Задняя панель realme 8 Pro напоминает текстуру натурального минерального кристалла с необычной матовой поверхностью. Смартфон обладает высокой эргономичностью и весит всего 176 г при толщине корпуса 8,1 мм.

realme 8 Pro оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 720G — мощным восьмиядерным восьминанометровым процессором с низким энергопотреблением. Также смартфон обладает сертификатом Hi-Res Audio, гарантирующим высокое качество звука, имеет два слота для SIM-карт с поддержкой Dual Standby и слот для флеш-карты объемом до 256 ГБ.

realme 8 Pro доступен в двух цветах: синий и глубокий черный, в конфигурации 6 + 128 ГБ. На старте продаж будет действовать промо-цена в 24990 руб., рекомендуемая розничная цена составит 27990 руб.