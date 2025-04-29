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Realme 14T 5G появился в продаже в России

На AliExpress в России стартовали продажи новинки – Realme 14T 5G. Realme 14 5G построен на чипсете Dimensity 6300 5G. Также устройство оборудовано батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Гаджет оснащен экраном с частотой обновления 120 Гц и технологией AMOLED. Для геймеров реализована функция GT Boost, которая повышает производительность устройства за счет искусственного интеллекта. Игровая оптимизация позволяет достигать частоты кадров до 120 FPS в популярных играх.

Смартфон обладает высоким уровнем защиты от воды и пыли – IP69. Для стабильной работы при длительных игровых сессиях предусмотрена система охлаждения Bionic Cooling System, снижающая нагрев устройства.

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AliExpress
Realme 14T 5G появился в продаже в России

Камера устройства оснащена сенсором 50 МП с поддержкой искусственного интеллекта.

Цена на новинку, с учетом всех скидок, стартует от 14 452 руб.

Среднее время доставки заказов с AliExpress из Китая в Россию сократилось до 14,1 дней по данным марта 2025 г. Порядка 87% посылок из Китая отправляются в Россию сразу самолетами.

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