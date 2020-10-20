Заклятый конкурент Xiaomi привез в Россию два любопытных смартфона. Цена, видео

Oppo под брендом Realme выпустила в России смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro с целым списком интересных особенностей. В первую очередь они характеризуются сверхбыстрой зарядкой (до 100% за полчаса у старшей модели), плюс в них есть компоненты, отсутствующие в версиях для других рынков. К тому же, в отличие от Apple, Realme кладет в комплект зарядные устройства.

Недорогие китайские смартфоны

Компания Realme «дочка» Oppo и прямой конкурент Redmi (бренд Xiaomi) провела российскую премьеру смартфонов Realme 7 и Realme 7 Pro. Новинки впервые были показаны на мировой арене в сентябре 2020 г. – их анонс состоялся в Индии, и российская версия любопытна тем, что отличается от индийской более широким спектром возможностей. К примеру, для российских покупателей в телефон был добавлен модуль NFC, который используется для бесконтактной оплаты товаров и услуг.

Появление младшего Realme 7 в российской рознице запланировано на 3 ноября 2020 г. по цене 22 тыс. руб., а первые покупатели смогут приобрести его за 20 тыс. руб. Доступные цвета – зеркальный синий и зеркальный белый.

Старший Realme 7 Pro поступит в продажу значительно раньше – 27 октября 2020 г., и за него потребуется заплатить 28 тыс. руб. Первым покупателям снова полагается скидка – для них цена составит 25 тыс. руб. Как и Realme 7, более дорогой Realme 7 Pro окрашен в два оттенка – матовый синий и матовый серебряный.

Oppo выпускает смартфоны под брендом Realme с 2018 года

Realme 7 и Realme 7 Pro пришли на смену моделям Realme 6 и Realme 6 Pro соответственно. Их появление в России, как сообщал CNews, состоялось в мае 2020 г.

Что умеет Realme 7 Pro

Realme 7 Pro как старший представитель новой линейки получил более производительный процессор – Snapdragon 720G, такой же, как в новейшем смартфоне HTC Desire 20 Plus, о появлении которого CNews писал 19 октября 2020 г. Это мобильный 8-нанометровый процессор с двумя высокопроизводительными и шестью энергоэффективными ядрами. Частота чипа достигает 2,3 ГГц, плюс в нем есть видеоускоритель Adreno 618.

Смартфон поставляется в единственной комплектации – с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенным накопителем UFS 2.1 объемом 128 ГБ.

Старший Realme 7 Pro

Realme 7 Pro любопытен тем, что в него установили быстрый 120-герцевый экран, занимающий около 91% площади лицевой панели. Поверх него размещено усиленное стекло Gorilla Glass, а сам дисплей – это матрица Super AMOLED с разрешением 2400х1080 точек (Full HD+) и диагональю 6,4 дюйма (163 мм). В верхний левый угол смартфона встроена селфи-камера на 32 Мп, в список характеристик которой входят запись роликов Full HD на 30 кадрах поддержка HDR, диафрагма f/2,5 и угол обзора 85 градусов. Также в экране есть сканер отпечатков пальцев.

Тыльный модуль камеры Realme 7 Pro представляет собой комбинацию из четырех сенсоров, где главный – это Sony IMX682 на 64 Мп (f/1,8). По соседству с ним находятся сверхширокоугольный модуль (8 Мп, 119 градусов, f/2,3), черно-белый сенсор (f/2,4) и макро-камера (f/2,4, фокусное расстояние 40 мм). Разрешение последних двух датчиков Realme не раскрывает. Основная камера смартфона пишет видео в 4К на 30 кадрах и Full HD на 60 кадрах.

Еще одна привлекающая внимание черта смартфона – поддержка быстрой зарядки до 65 Вт, притом, пока Apple убирает из коробки со своими iPhone 12 зарядники и наушники, Realme кладет в комплект с Realme 7 Pro 65-ваттный (10В 6,5А) блок питания). Смартфон работает от АКБ емкостью 4500 мАч и заряжается по USB-C. Скорость зарядки – до 100% за 34 минуты.

Сравнение Realme 7 и 7 Pro

К прочим спецификациям Realme 7 Pro относится трехслотовый лоток (2хSIM, 1хMicroSD), модули Wi-Fi 802.11 ac (Wi-Fi 5) и Bluetooth 5.1, ресиверы GPS, Beidou и ГЛОНАСС и габариты 161х74х9 мм при весе 182 грамма. С завода смартфон работает на базе Android 10 с фирменной прошивкой realmeUI.

Особенности Realme 7

Realme 7 хоть и дешевле Realme 7 Pro, но при этом, что интересно, располагает более крупным экраном – 6,5 дюйма (165 мм) при том же разрешении Full HD+. Частота обновления снижена до 90 Гц, а фронтальная камера у него расположена на том же месте, хотя здесь это Sony IMX471 на 16 Мп с диафрагмой f/2,1, и она тоже пишет видео в Full HD на 30 кадрах. Дактилоскоп перенесли из-под экрана в кнопку включения на боковом торце.

Внешне Realme 7 более дешевым на фоне 7 Pro не выглядит

Смартфон собран восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G95, заявленном как игровой. Его частота – до 2,05 ГГц, а графику в нем обрабатывает модуль Mali-G76 MC4.

65-ваттную зарядку Realme 7 не поддерживает – ему досталась 30-ваттная, (блок питания 5В 6А входит в комплект), но емкость батареи у него выше, чем старшей модели – 5000 мАч против 4500 мАч.

Realme 7 характеризуется памятью 8/128 ГБ, размерами 162х75х9 мм и весом 197 граммов. Сзади у него расположена фотокамера с основным модулем на 48 Мп (угол обзора 79 градусов, шесть линз в объективе, диафрагма f/1,8), сверхширокоугольным сенсором (8 Мп, 119 градусов, f/2,3), датчиком для макросъемки (фокусное расстояние 40 мм, f/2,4) и модулем баланса белого (шесть фильтров, f/2,4). Максимальное разрешение видео – 4К на 30 кадрах.

По остальным характеристикам смартфоны идентичны. В каждом из них, помимо перечисленного, есть отдельный вход под проводные наушники.