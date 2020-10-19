HTC выпустила очень странный смартфон. Цена, видео

HTC продемонстрировала смартфон 20+ из линейки Desire. Он стоит в пределах 23 тыс. руб. и при этом обладает довольно странным и даже контрастным сочетанием характеристик – экран большой диагональю экрана и низкой разрешающей способностью, большой объем памяти и не самый современный процессор, много памяти и слабые фотокамеры и заодно вторичный дизайн при очень хорошей батарее.

Новый смартфон HTC

Компания HTC продолжает предпринимать попытки повторного возвращения на рынок смартфонов, на котором когда-то была одним из лидеров. Она анонсировала странный смартфон среднего уровня Desire 20 Plus стоимостью дешевле $300 (23,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 октября 2020 г.), в который она уместила большое количество камер, хорошей батареей, крупным экраном и неплохими запасами памяти. При этом она сумела испортить большинство основных характеристик

Desire 20 Plus вышел после июньской премьеры старших моделей Desire 20 Pro и U20 5G, ставшей первым смартфоном HTC с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Desire 20 Plus в итоге получился контрастным – в стремлении удержать цену на определенном уровне HTC пришлось пожертвовать рядом спецификаций.

HTC приняла непопулярное решение отправить «под нож» разрешающую способность дисплея, материалы корпуса и уникальность дизайна, которая на пике популярности HTC была присуща всем ее смартфонам.

На момент публикации материала HTC готовила Desire 20 Plus к выпуску исключительно на родном для себя рынке – в Тайване. Его рекомендуемая стоимость составляет 8490 тайваньских долларов ($295,4, около 23 тыс. руб.), и пока неизвестно, планирует ли HTC официально ввозить его в другие страны, например, в Россию. Смартфон Desire 20 Pro так и не покинул пределы Тайваня, в то время как U20 5G в настоящее время продается в ряде европейских государств.

Никакой премиальности в облике Desire 20 Plus нет

На родине HTC смартфон Desire 20 Plus будет доступен в единственной комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем на 128 ГБ. Внутренняя память расширяется за счет карт microSD. Смартфон выйдет в двух цветах – оранжевом (Dawn Orange) и черном (Twilight Black).

Экстерьер и дисплей

Desire 20 Plus лишен премиальных материалов. Его корпус выполнен из пластика, и торцы окрашены в тот же цвет, что и задняя панель. Лицевая часть всегда черная, вне зависимости от выбора оттенка.

Спереди новинку HTC не отличить от десятков дешевых смартфонов

Спереди Desire 20 Plus очень сильно похож на подавляющее большинство бюджетных телефонов 2019 и первой половины 2020 гг. В частности, точно таким же «лицом» обладает продающийся в России с ноября 2019 г. Xiaomi Redmi Note 8T. Сзади же это копия современных смартфонов Samsung A-серии.

Экран Desire 20 Plus по всему периметру, даже сверху, обрамляют очень широкие по меркам 2020 г. рамки. Под камеру для селфи предусмотрен классический каплевидный вырез на том же месте, где у Apple iPhone расположена «монобровь» под сенсоры Face ID.

Xiaomi Redmi Note 8T

Дисплей данного смартфона получил хорошую матрицу IPS и широкими углами обзора с большой диагональю 6,5 дюйма (15,75 см). И тут HTC решила сэкономить – экран поддерживает не самое высокое разрешение 1600х720 пикселей (формат HD+) при соотношении сторон 20:9.

Процессор и фотокамеры

В экранном вырезе новинки HTC расположен селфи-модуль на 16 Мп с апертурой f/2,0. Никакие дополнительные аксессуары, например, вспышка, ему не полагаются. Фронтальная камера поддерживает HDR и пишет видео в формате Full HD или 1920х1080 пикселей.

HTC поместила в основную камеру четыре сенсора – по количеству для 2020 г. это стандарт, о вот их возможности от стандартных, даже с учетом цены, далеки. Базовый датчик получил разрешение 48 Мп и апертуру f/1,8. Следующие два сенсоры имеют разрешение 5 Мп – это камера замера глубины сцены для размытия фона и сенсор с ультраширокой оптикой (угол обзора 115 градусов). Дополняет набор 2-мегапиксельная макро-камера.

Премьерный ролик HTC Desire 20 Plus

К основной фотокамере Desire 20 Plus прилагаются запись 4К-роликов (хотя частоту кадров HTC скрывает), режим HDR и ряд других софтверных улучшайзеров, включая алгоритмы «искусственного интеллекта». Также в наличии двойная светодиодная вспышка.

За основу нового смартфона HTC взят процессор Snapdragon 720G, который компания Qualcomm выпустила еще в январе 2020 г. Это 8-ядерный чип с частотой до 2,3 ГГц и встроенным графическим ускорителем Adreno 618, работающим на частоте 750 МГц, и выпускается он по нормам 8-нанометрового техпроцесса. Вычислительные ядра в нем разбиты на два кластера – в первом находятся два производительных Kryo 465 (базируются на Cortex A76), а второй состоит из шести Kryo 260 (Cortex A55).

Литера «G» в названии процессора означает, что он создан для мобильного гейминга, хотя и относится к среднему сегменту. С момента его выпуска на нем было собрано множество популярных смартфонов, часть из которых доступны в России. Среди них – Xiaomi Redmi Note 9 Pro, дебютировавший, как сообщал CNews, в марте 2020 г.

Система питания и интерфейсы

Забрав у потенциальных покупателей Desire 20 Plus высокое разрешение экрана и современные характеристики камер, HTC совершенно неожиданно предложила взамен огромную для 2020 г. батарею на 5000 мАч. Она, помимо солидной емкости, поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4 по USB-C, и наличие последнего не повлияло на отсутствие 3,5-миллиметрового входа под наушники – он здесь тоже есть.

Время автономной работы Desire 20 Plus HTC не указала

В числе прочих характеристик смартфона имеются ОС Android 10, два SIM-слота, GPS-ресивер, модули Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) и Bluetooth 5.0 и чип NFC. С его помощью можно совершать оплату на кассах без использования банковских карт.