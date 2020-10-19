HTC выпустила очень странный смартфон. Цена, видео
HTC продемонстрировала смартфон 20+ из линейки Desire. Он стоит в пределах 23 тыс. руб. и при этом обладает довольно странным и даже контрастным сочетанием характеристик – экран большой диагональю экрана и низкой разрешающей способностью, большой объем памяти и не самый современный процессор, много памяти и слабые фотокамеры и заодно вторичный дизайн при очень хорошей батарее.
Новый смартфон HTC
Компания HTC продолжает предпринимать попытки повторного возвращения на рынок смартфонов, на котором когда-то была одним из лидеров. Она анонсировала странный смартфон среднего уровня Desire 20 Plus стоимостью дешевле $300 (23,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 октября 2020 г.), в который она уместила большое количество камер, хорошей батареей, крупным экраном и неплохими запасами памяти. При этом она сумела испортить большинство основных характеристик
Desire 20 Plus вышел после июньской премьеры старших моделей Desire 20 Pro и U20 5G, ставшей первым смартфоном HTC с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Desire 20 Plus в итоге получился контрастным – в стремлении удержать цену на определенном уровне HTC пришлось пожертвовать рядом спецификаций.
HTC приняла непопулярное решение отправить «под нож» разрешающую способность дисплея, материалы корпуса и уникальность дизайна, которая на пике популярности HTC была присуща всем ее смартфонам.
На момент публикации материала HTC готовила Desire 20 Plus к выпуску исключительно на родном для себя рынке – в Тайване. Его рекомендуемая стоимость составляет 8490 тайваньских долларов ($295,4, около 23 тыс. руб.), и пока неизвестно, планирует ли HTC официально ввозить его в другие страны, например, в Россию. Смартфон Desire 20 Pro так и не покинул пределы Тайваня, в то время как U20 5G в настоящее время продается в ряде европейских государств.
На родине HTC смартфон Desire 20 Plus будет доступен в единственной комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем на 128 ГБ. Внутренняя память расширяется за счет карт microSD. Смартфон выйдет в двух цветах – оранжевом (Dawn Orange) и черном (Twilight Black).
Экстерьер и дисплей
Desire 20 Plus лишен премиальных материалов. Его корпус выполнен из пластика, и торцы окрашены в тот же цвет, что и задняя панель. Лицевая часть всегда черная, вне зависимости от выбора оттенка.
Спереди Desire 20 Plus очень сильно похож на подавляющее большинство бюджетных телефонов 2019 и первой половины 2020 гг. В частности, точно таким же «лицом» обладает продающийся в России с ноября 2019 г. Xiaomi Redmi Note 8T. Сзади же это копия современных смартфонов Samsung A-серии.
Экран Desire 20 Plus по всему периметру, даже сверху, обрамляют очень широкие по меркам 2020 г. рамки. Под камеру для селфи предусмотрен классический каплевидный вырез на том же месте, где у Apple iPhone расположена «монобровь» под сенсоры Face ID.
Дисплей данного смартфона получил хорошую матрицу IPS и широкими углами обзора с большой диагональю 6,5 дюйма (15,75 см). И тут HTC решила сэкономить – экран поддерживает не самое высокое разрешение 1600х720 пикселей (формат HD+) при соотношении сторон 20:9.
Процессор и фотокамеры
В экранном вырезе новинки HTC расположен селфи-модуль на 16 Мп с апертурой f/2,0. Никакие дополнительные аксессуары, например, вспышка, ему не полагаются. Фронтальная камера поддерживает HDR и пишет видео в формате Full HD или 1920х1080 пикселей.
HTC поместила в основную камеру четыре сенсора – по количеству для 2020 г. это стандарт, о вот их возможности от стандартных, даже с учетом цены, далеки. Базовый датчик получил разрешение 48 Мп и апертуру f/1,8. Следующие два сенсоры имеют разрешение 5 Мп – это камера замера глубины сцены для размытия фона и сенсор с ультраширокой оптикой (угол обзора 115 градусов). Дополняет набор 2-мегапиксельная макро-камера.
К основной фотокамере Desire 20 Plus прилагаются запись 4К-роликов (хотя частоту кадров HTC скрывает), режим HDR и ряд других софтверных улучшайзеров, включая алгоритмы «искусственного интеллекта». Также в наличии двойная светодиодная вспышка.
За основу нового смартфона HTC взят процессор Snapdragon 720G, который компания Qualcomm выпустила еще в январе 2020 г. Это 8-ядерный чип с частотой до 2,3 ГГц и встроенным графическим ускорителем Adreno 618, работающим на частоте 750 МГц, и выпускается он по нормам 8-нанометрового техпроцесса. Вычислительные ядра в нем разбиты на два кластера – в первом находятся два производительных Kryo 465 (базируются на Cortex A76), а второй состоит из шести Kryo 260 (Cortex A55).
Литера «G» в названии процессора означает, что он создан для мобильного гейминга, хотя и относится к среднему сегменту. С момента его выпуска на нем было собрано множество популярных смартфонов, часть из которых доступны в России. Среди них – Xiaomi Redmi Note 9 Pro, дебютировавший, как сообщал CNews, в марте 2020 г.
Система питания и интерфейсы
Забрав у потенциальных покупателей Desire 20 Plus высокое разрешение экрана и современные характеристики камер, HTC совершенно неожиданно предложила взамен огромную для 2020 г. батарею на 5000 мАч. Она, помимо солидной емкости, поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4 по USB-C, и наличие последнего не повлияло на отсутствие 3,5-миллиметрового входа под наушники – он здесь тоже есть.
В числе прочих характеристик смартфона имеются ОС Android 10, два SIM-слота, GPS-ресивер, модули Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) и Bluetooth 5.0 и чип NFC. С его помощью можно совершать оплату на кассах без использования банковских карт.