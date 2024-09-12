На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Realme 13+ 5G и 13 5G

На AliExpress стартовали продажи двух моделей Realme 13+ 5G и Realme 13 5G. Смартфоны уже доступны покупателям в России в магазинах дистрибьюторов на AliExpress.

Realme 13+ 5G — первая модель на базе нового процессора Dimensity 7300 с восемью ядрами и частотой до 2,5 ГГц, созданного на 4 нм архитектуре.

Смартфон имеет изогнутый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Гаджет оснащен 50-мегапиксельной камерой с сенсором Sony LYT-600 и технологией оптической стабилизации изображения, а также имеет широкоугольный модуль на 8 МП и селфи-камеру на 16 МП.

AliExpress На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Realme 13+ 5G и 13 5G

Модель Realme 13+ 5G обладает батареей емкостью 5000 мАч и зарядкой на 80 Вт. Кроме того, у гаджета есть дополнительная система охлаждения и уровень защиты IP65 от влаги и пыли.

Цена на Realme 13+ 5G, с учетом всех скидок, стартовала от 18110 руб.

Смартфон Realme 13 5G — младшая модель из новинок. Модель оснащена процессором Dimensity 6300 5G с восемью ядрами и частотой до 2,4 ГГц. Устройство имеет 6,72-дюймовый LCD Eye Comfort дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон имеет 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией и модуль на 2 МП, который отвечает за глубину изображения. Фронтальная камера в модели имеет разрешение в 16 МП.

Смартфон Realme 13 5G оснащен батареей на 5000 мАч и зарядкой на 45 Вт, а также системой охлаждения и классом защиты IP64 от влаги и пыли.

Цена на Realme 13 5G, с учетом всех скидок, стартовала от 15196 руб.