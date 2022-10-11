Realme представила смартфон с Snapdragon 695 5G — Realme 9 5G

Realme, бренд смартфонов, представил новую модель — Realme 9 5G. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Оснащенный процессором Snapdragon 695 5G, Realme 9 5G стал недорогим смартфоном с 5G, который поддерживает две SIM-карты в режиме ожидания. Восьмиядерный Snapdragon 695 5G с тактовой частотой до 2,2 ГГц и двумя высокопроизводительными ядрами ARM Cortex-A78, обеспечивает Realme 9 5G высокую производительность набирая в бенчмарке AnTuTu 357 985 баллов. Созданный с использованием 6-нанометрового техпроцесса, Snapdragon 695 потребляет мало энергии и продлевает срок службы аккумулятора смартфона. К тому же Snapdragon 695 оснащен графическим процессором Adreno 619, которые обеспечивает до 30% роста производительности по сравнению с предыдущим поколением.

Realme 9 5G использует технологию динамического расширения ОЗУ (DRE) объемом до 7 ГБ, что позволяет пользователям легко переключаться между приложениями и работать в режиме многозадачности.

Realme 9 5G

Realme 9 5G оснащен 6,6-дюймовым FHD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Благодаря максимальной яркости 600 нит и соотношению площади экрана к корпусу 90,8%, смартфон Realme 9 5G обеспечивает максимально реалистичные впечатления от фильмов и игр.

В камере нового смартфона используются основной объектив 50 МП, черно-белый и макромодули. Разрешение фронтальной камеры с поддержкой ИИ-бьютификации – 16 МП.

Realme 9 5G стал первым в мире смартфоном с голографическим волнистым дизайном, который переливается на свету множеством оттенков, благодаря покрытию задней крышки смартфона состоящей из шести композитных слоев. Чтобы добиться динамического эффекта набегающих волн, компания Realme использовала специальные процессы плазменного атомного покрытия и ультрафиолетовой нано-печати.

Толщина Realme 9 5G составляет 8,5 мм при весе 191 г. Встроенный в кнопку включения боковой сканер отпечатков пальцев обеспечивает быстрый доступ к смартфону.

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Новинка Realme получила емкий аккумулятор 5000 мАч, которого хватит на целый день даже при активном использовании, а также быструю зарядку 18 Вт в комплекте. Возможность реверсивной зарядки позволяет использовать смартфон для подзарядки смарт часов или наушников.

Realme 9 5G доступен в двух цветах, белом и черном. Цена за R9 5G с объемом памяти 4 ГБ + 64 ГБ начинается от 17 990 руб., а за 4 ГБ + 128 ГБ – от 19 990 руб.

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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 млн. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.