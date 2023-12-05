Новые смартфоны Ulefone на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского договора с китайским производителем мобильных устройств и аксессуаров Ulefone Mobile, представляя линейку защищенных смартфонов Armor, а также модель Note 16 Pro. С 2016 г. среднегодовой рост продаж смартфонов Ulefone составляет около 31%, а общий объем поставок в 2022 г. достиг 1,2 млн единиц. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Защищенные смартфоны линейки Armor с армированным корпусом подойдут для практичных пользователей, работников инженерных специальностей, а также для тех, кто ведет активный образ жизни, ходит в походы, много путешествует и требует от смартфона защищенности.

Ulefone Armor 19T 256 GB – модель, которая не разобьется, не утонет, не пострадает от пыли и грязи . Все благодаря ударопрочному стеклу Corning Gorilla Glass 5 и защите от воды, пыли, падений с высоты класса IP68/IP69K/MIL-STD-810H. Главная особенность Armor 19T – наличие тепловизора FLIR Lepton 3.5, который помогает точно определить утечку газа, сквозняк или короткое замыкание. Также смартфон поддерживает работу с эндоскопом и микроскопом от Ulefone.

Наличие 8-ядерного процессора MediaTek Helio G99 Soc обеспечивает высокую производительность, а 6,58-дюймовый FHD-дисплей с частотой обновления 120 Гц делает работу со смартфоном комфортной. Характеристики камеры: основная – 108 МП, фронтальная – 16 МП, камера с микролинзой – 5 МП, 60-кратный зум.

Аккумулятор мощностью 9600 мАч обеспечивает до 22 часов непрерывной работы в режиме просмотра видео, до 39 часов в стандартном режиме, до 15 часов – в игровом.

Ulefone Armor 22 доступен в двух версиях – с оперативной памятью на 128 ГБ и на 256 ГБ. При той же степени ударопрочности, что и у предыдущей модели (стекло Corning Gorilla Glass 5, защита от воды, пыли, падений с высоты класса IP68/IP69K/MIL-STD-810H), корпус Armor 22 является более тонким. 8-ядерный процессор MediaTek Helio G96.

Ulefone Armor 22

Основная широкоугольная камера – 64 МП с режимом ночного видения, фронтальная камера – 8 МП. Также, смартфон оснащен инфракрасным пультом, который подходит для управления различными устройствами. Armor 22 представлен в двух цветах: зеленом и черном.

Ulefone Armor 24 256 GB обладает тем же уровнем защиты корпуса от падений, воды пыли и грязи, что и у предыдущей модели. Оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio G96. 6,58-дюймовый FHD-дисплей с частотой обновления 120 Гц защищен ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Аккумулятор с повышенной мощностью 22000 мАч обеспечивает непрерывную работу устройства до 100 часов в стандартном режиме и до 33 часов в режиме просмотра видео. Характеристики камеры: основная широкоугольная с режимом ночного видения и подводной съемкой – 64 МП, фронтальная – 16 МП.

Главные отличительные особенности модели – функция пауэрбанка и наличие встроенного светодиодного модуля на задней панели. Armor 24 можно использовать как портативное зарядное устройство сторонних гаджетов: наушников, планшетов, смартфонов, умных часов. Светодиодный модуль со световым потоком 1000 люмен служит альтернативным источником света в путешествии или походе. Поддерживает работу с эндоскопом и микроскопом от Ulefone.

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Ulefone Note 16 Pro – смартфон для тех, кому важен не только функционал, но и стильный дизайн. Это тонкая и легкая модель толщиной 8,7 мм и весом 164,8 г. 8-ядерный процессор Unisoc T606 поддерживает высокую скорость работы. 6,52-дюймовый HD + IPS LCD дисплей имеет каплевидный вырез. Водонепроницаемый корпус оснащен задней матовой панелью-хамелеоном. Характеристики камеры: основная – 64 МП, фронтальная – 8 МП, макросъемка – 2 МП. Мощность аккумулятора – 4400 мАч. Модель представлена в трех цветах: синем, черном и фиолетовом.

Ulefone Note 16 Pro

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.