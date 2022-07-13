BQ 6868L Wide – новый российский смартфон с большим безрамочным экраном

Российский бренд техники и электроники BQ представляет смартфон BQ 6868L Wide. Новинка отличается большим безрамочным экраном, емким аккумулятором, большим объемом памяти и выполнена в корпусе с оригинальным дизайном. Кроме того, это одна из самых доступных моделей на данный момент на российском рынке в ценовом сегменте до 8000 руб. Об этом CNews сообщили представители BQ.

BQ 6868L Wide получил безрамочный IPS-экран 6,8 дюйма с соотношением сторон 20:9,. В небольшом отверстии по центру в верхней части дисплея установлена фронтальная камера на 8 МП.

Задняя крышка устройства имеет особую текстуру с переливами. На выбор предлагается четыре цветовых решения: черный, голубой, красный и графитовый.

Базируется модель на чипе Unisoc Tiger T310. Чип произведен с применением 12-нанометровой технологии и обеспечивает 20-процентную экономию энергии по сравнению с восьмиядерными процессорами для массового сегмента.

Аппарат работает на полноценной OC Android 11.

BQ 6868L Wide

BQ 6868L Wide оснащен основной 13-мегапиксельной камерой с различными встроенными режимами, с помощью которой можно создавать качественные снимки в любое время суток.

Дополнительной отличительной особенностью модели является возможность выбора версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной или 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В свою очередь, внутреннюю память смартфона можно расширить на дополнительные 128 ГБ с помощью карт MicroSD.

Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает BQ 6868L Wide длительное время автономной работы.

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Из других характеристик нового смартфона – функция разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев, а также поддержка LTE.

Смартфон BQ 6868L Wide можно приобрести в официальном интернет-магазине BQ в модификации 3/32 ГБ по цене 7990 руб., в модификации 4/64 ГБ – 8490 руб.

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BQ – российский бренд техники и электроники, основанный в 2013 г. Основной ассортиментный портфель компании составляют смартфоны, мобильные телефоны, телевизоры, бытовая техника и планшетные компьютеры в бюджетном и среднем ценовых сегментах.

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В 2019 г. BQ вышла на рынок телевизоров в России, а в 2020 г. – на рынок малой бытовой техники.