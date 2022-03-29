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Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевого «убийцу» iPad mini

В России в обозримом будущем может появиться планшет Pad Mini компании Realme. Это аналог iPad mini шестого поколения, который, как и другие гаджеты Apple, с марта 2022 г. не продаются на российском рынке. Pad Mini характеризуется компактными габаритами и работает на Android 11 с прошивкой Realme UI.

Полноценный Android на экране компактного планшета

Компания Realme разработала планшетный компьютер Pad Mini, по размерам и дизайну являющийся полноценным аналогом недавнего Apple iPad mini шестого поколения. О его скором релизе сообщило филиппинское представительство Realme.

Планшет Realme Pad Mini поступит в продажу 4 апреля 2022 г., но его цена пока не установлена. Однако, если судить по характеристикам, новинка относится к планшетам среднего уровня. Кроме того, сам бренд Realme, созданный в 2018 г. и входящий в холдинг ВВК, известен в первую очередь благодаря своим недорогим современным гаджетам.

Realme – это прямой конкурент «дочки» Xiaomi, Redmi. Компания представлена на российском рынке, что значительно повышает вероятность появления Realme Pad Mini в российской рознице. На вопрос CNews о планах Realme по выпуску Pad Mini в России ее представители ответили: «Мы планируем запуски новых устройств в России, следите за новостями».

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Есть вероятность, что корпус планшета Realme изготовлен из металла

В холдинг ВВК наряду с Realme входит и компания Oppo. В марте 2022 г. она вместе с Xiaomi вдвое урезала поставки своих гаджетов в Россию. Realme пока не присоединилась к ним.

Вместо планшетов Apple

Realme Pad Mini способен заменить россиянам упомянутый iPad mini. Apple ушла из России в начале марта 2022 г. и прекратила продажи всех своих устройств, а в конце марта отключила возможность оплаты карточками «Мир» в своем магазине приложений.

Realme Pad Mini работает на базе ОС Android, которая, в отличие от iOS, позволяет устанавливать сторонние магазины приложений. Также в ней есть поддержка различных платежных систем, включая отечественную Mir Pay, работающую в России с марта 2019 г.

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Apple iPad mini шестого поколения

Свой самый актуальный iPad mini Apple представила в сентябре 2021 г. Планшет сильно изменился внешне, получив дизайн, характерный для современной техники Apple. Внешне Realme Pad Mini выполнен в схожем стиле.

Технические характеристики

Новый Realme Pad Mini укомплектован экраном на 8,7 дюйма с разрешением 1340х800 точек против 8,3 дюйма у нового iPad mini. Внутри планшета установлен восьмиядерный процессор Unisoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и интегрированной видеокартой Mali-G57.

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Интеграция

Компьютер поступит в продажу в двух цветах корпуса (синий и темно-серый) и в двух комплектациях. Базовая версия получит 3 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 ГБ, а в более продвинутой модификации пользователю достанутся 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM. Дополнительно можно будет установить карту microSD до 1 ТБ.

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Главный и, возможно, единственный недочет Realme Pad Mini - слишком широкие для 2022 года рамки экрана

Realme Pad Mini работает от аккумулятора емкостью 6400 мАч. Тип разъема зарядки неизвестен, но есть информация, что АКБ поддерживает 18-ваттную ускоренную зарядку. Это прямое указание на наличие в планшете современного порта USB-С, поскольку устаревший microUSB обеспечивает максимум 10-ваттную мощность зарядки.

Новый компактный планшет Realme имеет корпус толщиной 7,6 мм и весит около 370 граммов. Пока неясно, из чего изготовлена его оболочка, но, судя по рендерам, это металл. Также на изображениях можно заметить массивный модуль тыльной камеры. Ее разрешение составляет 8 МП, тогда как селфи-датчик, размещенный в верхней рамке над дисплеем, рассчитан на 5-мегапиксельные кадры.

Все перечисленное управляется ОС Android 11, вышедшей в сентябре 2020 г. Не исключено, что в будущем для планшета появится апдейт до более современной Android 12. Поверх операционки установлена фирменная оболочка Realme UI, которая также используется во всех современных смартфонах компании.

Эльяс Касми

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