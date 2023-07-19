Любимый россиянами конкурент Xiaomi выпустил смартфон с большой батареей и дизайном iPhone, но в 10 раз дешевле

Китайская Realme выпустила смартфон С53 с батареей на 5000 мАч и быстрой зарядкой, дополненный камерой на 108 МП. По дизайну и габаритам это почти полная копия iPhone 14 Pro Max, но стоит всего лишь он в районе $120. Есть шанс увидеть С53 на российском рынке – в России смартфоны Realme очень популярны, не менее, чем iPhone.

Долгоиграющий камерофон Realme

Компания Realme анонсировала смартфон C53. Его премьера прошла в Малайзии, и это усовершенствованная версия модели Narzo N53, которую Realme показала в Индии в мае 2023 г.

Но, в отличие от большинства других производителей, Realme не стала делать ставку на увеличение объемов памяти – вместо этого она «прокачала» фотокамеру, которая стала работать эффективнее. При этом цена телефона осталась на очень низком уровне – в Малайзии Realme просит за обновленный C53 всего 550 малайзийских ринггитов или около $120, что по курсу ЦБ на 19 июля 2023 г. составляет около 10,9 тыс. руб. Также в мае 2023 г. вышла первая версия С53 с совершенно другим дизайном и менее впечатляющими характеристиками.

Внешне Realme C53 очень напоминает новые iPhone 14 Pro и Pro Max, особенно если смотреть на тыльный блок камер, да и в целом на концепцию дизайна. Но стоит он примерно в 10 раз дешевле – в США iPhone 14 Pro Max с памятью на 256 ГБ стоит около $1200 (109 тыс. руб.).

Фото: Realme Внешность новый С53 унаследовал от iPhone, а вовсе не от оригинального С53 из мая 2023 года

В Индии, где новинки Realme чаще всего появляются в первую очередь, новый С53 тоже доступен, но пока для предзаказа, хотя и по схожей цене. Варианты расцветки- черный и золотой. На вопрос CNews, стоит ли ожидать эту версию С53 в России, представители Realme к моменту выхода материала не ответили. На российском сайте компании упоминание этой модели на 19 июля 2023 г. отсутствовало. Тем не менее, Realme – это очень популярный в России бренд смартфонов. Согласно статистике GS Group за I квартал 2023 г., е доля российского мобильного рынка составила 11% и сравнялась с долей Apple. У Xiaomi она составляет 21%.

Много заряда не бывает

Главная особенность Realme C53 – это его аккумулятор, емкостью которого увеличена до 5000 мАч. Современные реалии таковы, что далеко не каждый флагман может похвастаться столь большой батареей – у упомянутого iPhone 14 Pro Max она составляет 4323 мАч.

При этом дело тут вовсе не в толщине корпуса, которая у дешевых смартфонов, как правило, далека от минимальных значений. У C53 этот параметр равен 7,5 мм, а у нынешнего флагмана Apple – 7,85 мм.

При всем этом батарея нового C53 поддерживает ускоренную зарядку – вплоть до 18 Вт. Процесс восполнения энергии АКБ реализован посредством интерфейса USB-C – мучиться с несимметричным microUSB, который очень часто встречается в недорогих смартфонах, не придется. Время зарядки – 31 минута до 50% от комплектного блока питания.

Вдвое больше мегапикселей

В дополнение к большой батарее в Realme C53 из Малайзии появилась и улучшенная камера. Предшествующая модель комплектуется датчиком на 50 МП, тогда как в нынешнем моноблоке разрешение основного сенсора повышена более чем в два раза – до 108 мегапикселей. Производитель также заявляет, что смог реализовать 3-кратный зум, не влияющий на итоговое качество снимка.

Фото: Realme Камера и батарея - две «киллер-фичи» нового С53

Рядом с главным модулем установлен дополнительный на 2 МП, а в третий «объектив» вписана светодиодная вспышка. За съемку селфи и разблокировку по лицу отвечает 8-мегапиксельный датчик.

Дополнительное сходство с iPhone

Фронтальная камера вписана в небольшое отверстие в экране, диагональ которого составляет 6,74 дюйма – у iPhone 14 Pro Max она составляет 6,71 дюйма. Дисплей в С53 базируется на матрице IPS и имеет разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей.

Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты безопасность

Чтобы сделать С53 еще более похожим на iPhone 14 Pro Max, разработчики встроили в него аналог Dynamic Island. Это замена знаменитой «челки», которая в новых iPhone Pro-серии вмещает в себя не только датчики Face ID, но может демонстрировать различные данные из приложений.

Фото: Realme И «челка», и Dynamic Island одновременно

В С53 это реализовано примерно так же, но стилизовано все же под «челку». В этой области экрана отображаются пиктограммы уведомлений, уровень заряда и другие вспомогательные сведения.

В базовую версию С53 за $120 входят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также есть модификация с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM – за нее просят $135 (12,2 тыс. руб.). Обе комплектации оснащены процессором Unisoc T612 (май 2022 г, 12 нм, восемь ядер до 1,8 ГГц).

Фото: Realme Так выглядит С53 в предыдущей модификации

На телефон установлена прошивка Android 13, которая вышла в 2022 г., с возможностью виртуального увеличения оперативной памяти до 12 ГБ за счет встроенного накопителя. Нарастить емкость последнего можно при помощи карт microSD до 2 ТБ. Также в новом Realme C53 есть отдельный вход под наушники 3,5 мм и два слота под SIM-карты.