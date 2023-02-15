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Topdevice выпустил линейку доступных планшетов на базе Android

Бренд доступной электроники Topdevice выпустил линейку планшетов на операционной системе Android. Линейка состоит из трех моделей, различных по объему памяти, емкости батареи и дизайну корпуса.

«В планшетах Topdevice мы объединили ряд современных технологических решений, большинство из которых лишь по отдельности представлены в устройствах среднего ценового сегмента», – сказал директор по развитию бренда Topdevice Михаил Фирсков.

Для планшетов Topdevice выбран дисплей с разрешением HD 1280х800 и IPS-матрицей, которая обеспечивает яркое высококачественное изображение, а также позволяет просматривать контент под любым углом без потери четкости изображения. Устройство обладает 4-ядерным процессором Unisoc Tiger T310, выполненным с применением 12-нанометровой технологии.

На планшеты Topdevice установлены сервисы HMS Core с собственным обновляемым магазином приложений, в котором представлены привычные отечественные банковские продукты, онлайн-магазины, игры и другие сервисы.

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Планшеты обладают стандартными для подобных устройств оперативной памятью 2 или 3 ГБ и встроенной памятью 32 ГБ, что обеспечивает высокую скорость работы и позволяет хранить на устройстве достаточный объем контента. При этом важным преимуществом планшетов является наличие слота для дополнительной карты microSD, что позволяет добавить в гаджет еще одну карту памяти, увеличив общий объем памяти до 128 ГБ.

Еще одна особенность линейки устройств – увеличенная до 4000 мАч (в Topdevice Tablet A8) и 5000 мАч (в Topdevice Tablet C8 и Topdevice Tablet А10) батарея, позволяющая устройствам работать без подзарядки до четырех и пяти часов соответственно.

Выход в интернет с планшетов Topdevice может быть осуществлен через 4G-подключение или двухдиапазонный Wi-Fi на 2,4 и 5,0 ГГц. Также устройства поддерживают протокол Bluetooth 5.0 с увеличенными скоростью и радиусом действия.

Устройства обладают тонким корпусом – от 9,8 до 10,88 мм в зависимости от модели, выполнены из качественного тёмно-серого пластика, гладкого или структурированного. Во всей линейке Topdevice использован современный универсальный порт Type-C. В комплекте с планшетами предлагаются аксессуары – защитная пленка, очищающая салфетка и кабель со стяжкой velcro, позволяющей фиксировать провод на нужной длине.

Рекомендованная розничная цена на модели Topdevice Tablet A8 и Topdevice Tablet С8 составляет 7790 руб., Topdevice Tablet А10 – 9990 руб. Приобрести планшеты можно на популярных маркет-плейсах, в том числе «Яндекс иаркете» и Ozon, а также в офлайн магазинах электроники.

«Цель бренда Topdevice – удовлетворить спрос на качественные недорогие планшеты, возросший после ухода с рынка ряда зарубежных вендоров, – сказал Михаил Фирсков. – Также через установленный на наших планшетах HMS Core мы обеспечиваем доступ пользователей к привычным онлайн-приложениям, которые теперь недоступны, в частности, в магазинах приложений Google».

В будущем линейку планшетов Topdevice планируется увеличить за счет выпуска моделей с более высоким разрешением экрана и камерами улучшенного качества.

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