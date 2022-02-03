Начались продажи мощного бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus

Lenovo представила новый смартфон Lenovo K14 Plus, который оснащен системой из трех камер с разрешением 48 МП и технологией Quad Pixel, специально разработанным восьмиядерным процессором с 4 ГБ оперативной памяти, а также 6,5-дюймовым дисплеем Max Vision HD+ с частотой обновления 90 Гц.

Система камер Lenovo K14 Plus создана для того, чтобы запечатлеть ценные моменты при любых условиях съемки и с каждого ракурса. 48-мегапиксельный сенсор с технологией Quad Pixel обеспечивает в 4 раза более высокую светочувствительность и четкость даже в условиях низкой освещенности. Датчик глубины позволяет получить портреты профессионального уровня с размытым фоном. При этом специальная камера с макрообъективом позволяет сфотографировать объект съемки с близкого расстояния без потери фокусировки, чтобы запечатлеть самые мельчайшие детали.

Для устройства был специально разработан восьмиядерный процессор Unisoc T700, который обеспечивает высокую производительность во время игр и просмотра контента. Многозадачность и быстрое переключение между приложениями станет проще благодаря 4 ГБ оперативной памяти.

Благодаря высокой частоте обновления 90 Гц видео во время просмотра любимых сериалов или общения с друзьями воспроизводится плавно и без зависаний. При этом 6,5-дюймовый экран Max Vision HD+ с соотношением сторон 20:9 позволяет не упустить ни одной детали. Мощный аккумулятор емкостью 5000 мА*ч обеспечивает более 40 часов автономной работы.

Смартфон Lenovo K14 Plus

Новый Lenovo K14 Plus создан на базе операционной системы Android 11. На боковой панели смартфона интегрирована специальная кнопка «Google ассистента», нажатием на которую можно включить голосовое управление и получить все необходимые ответы. Разблокировать устройство можно двумя способами — с помощью функции распознавания лица и касанием сканера отпечатков пальцев на задней панели.

Смартфон доступен в двух цветовых вариантах — «Серый графит» и «Розовая глина» — он отличается текстурированной металлизированной отделкой корпуса, благодаря которой на нем не остаются отпечатки пальцев.

Lenovo K14 Plus уже доступен в интернет-магазине «Ситилинк». Рекомендованная розничная цена устройства составляет 11,49 тыс. руб. В связи с приближением февральских праздников Lenovo предоставляет возможность приобрести смартфон по специальной цене в 9,99 тыс. руб. Данное предложение будет действовать до 24 февраля.