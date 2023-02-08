diHouse представляет новые смартфоны от Umidigi

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке три смартфона от китайского производителя Umidigi для разных категорий пользователей: Power 7 Max cо встроенным аккумулятором емкостью 10 000 мАч; BISON 2, выполненный в защищенном корпусе; модель G1 MAX как хороший выбор при поиске качественного доступного устройства. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Umidigi Power 7 Max оснащен АКБ 10 000 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГЮ собственной внутренней памяти, плюс предусмотрен слот под microSD карту. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым HD+ дисплеем, внешней 48 МП и 16 МП фронтальной камерами.

Umidigi Power 7 Max

Umidigi BISON 2 подойдет для экстремалам, спортсменам, искателям приключений и просто любителям активного образа жизни. Ударопрочный прорезиненный корпус с индексами защиты IP68, IP69K, соответствующий военному стандарту MIL-STD-810G, не пропускает пыль и влагу. Смартфон выдержит погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут и падение с высоты до 1,8 м. Встроенные барометр, альтиметр и радио без использования гарнитуры будут полезны путешественникам, отправляющимся в длительные походы по пересеченной местности. У смартфона есть две независимые настраиваемые кнопки, которыми можно пользоваться под водой: Push-to-talk и включение камеры для ведения подводной съемки. Аккумулятор 6150 мАч позволит пользоваться устройством длительное время. Дисплей с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2400х1800 дает яркое изображение, а камера 48 МП позволяет делать качественные фотографии и снимать видео.

Umidigi BISON 2

Umidigi G1 MAX – это восьмиядерный процессор Unisoc T610, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, объем которой можно увеличить с помощью microSD карточки. Внешняя 50 МП камера обеспечивает высокое качество съемки, а широкий 6,52-дюймовый экран поддерживает разрешение 1600х720 точек.

Umidigi G1 MAX

Андрей Малютин, руководитель направления «Телеком» diHouse: «Новые модели смартфонов Umidigi обладают всеми необходимыми характеристиками, чтобы завоевать доверие клиентов на российском рынке. Такие особенности, как мощная батарея, пыле- и влагозащищенность, прочный корпус выделяют их среди конкурентов и привлекают пользователей, а функции для любителей экстремального отдыха подойдут для активных путешественников и спортсменов».

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

Umidigi – китайская компания по производству смартфонов, наушников, смарт-часов, основанная в 2012 г.. В 2014 г. бренд вышел на мировой рынок, и на данный момент занимается экспортом своей продукции в множество стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.