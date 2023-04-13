Защищенный смартфон Umidigi G3 Max Mecha едет в Россию

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет новый защищенный смартфон Umidigi G3 Max Mecha. Поставки G3 Max на российский рынок начнутся в конце апреля 2023 г. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Umidigi G3 Max Mecha выполнен в защищенном корпусе, прорезиненным со всех стороны и устойчивым к пыли, влаге и падениям.

Новинка работает на базе процессора Unisoc T606, пользователю доступно 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, плюс предусмотрен слот под карту памяти. Размер FHD-экрана составляет 6,58 дюйма. На задней поверхности смартфона располагаются основная 50 МП камера, а также дополнительная 2 МП для размытия фона. На лицевой поверхности находится фронтальная 8 МП селфи-камера. Смартфон оснащен встроенной батареей емкостью 6000 мАч, что позволяет не беспокоиться о заряде аккумулятора в течение дня и искать место, где можно подзарядиться.

Umidigi G3 Max Mecha

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Umidigi – китайская компания по производству смартфонов, наушников, смарт-часов, основанная в 2012 г. В 2014 г. бренд вышел на мировой рынок и на данный момент занимается экспортом своей продукции в множество стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.