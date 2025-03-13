Создатель первого в истории Android-смартфона вернулся и выпустил супердешевый мобильник с камерой лучше, чем у iPhone

HTC анонсировала смартфон Wildfire E5 Plus с камерой на 50 МП против 48 у современных топовых iPhone. Это бюджетная модель – она стоит в пределах $93. Wildfire – очень известная серия смартфонов HTC, в рамках которой в прошлом она выпускала имиджевые необычные устройства. История Android-смартфонов началась именно с HTC – она выпустила первый такой мобильник раньше всех остальных производителей.

Возвращение творца истории Android

Компания HTC провела презентацию смартфона Wildfire E5 Plus из бюджетного сегмента. Новинка стоит около $93 (8050 руб. по курсу ЦБ на 13 марта 2025 г.), но при этом располагает камерой на 50 МП и до 12 ГБ оперативной памяти. Это больше, даже чем у флагманского iPhone 16 Pro Max с его 48 МП и 8 ГБ.

Шествие Wildfire E5 Plus по миру начнется с Вьетнама, хотя сама HTC – тайваньская. Мобильник также выделяется большим экраном и названием – серия смартфонов Wildfire в свое время была культовой. HTC в свое время закрыла ее, но, как сообщал CNews, возродила в 2019 г.

HTC – это создатель самого первого в истории смартфона на базе ОС Android. Устройство носило названия HTC Dream и T-Mobile G1, вышло в 2008 г. и представляло собой горизонтальный слайдер – сейчас смартфоны в таком форм-факторе не выпускаются. HTC заложила основы рынка и в течение длительного времени была его лидером как по объемам продаж, так и по лояльности покупателей. Однако позже ее сместили Samsung, Xiaomi и Huawei, и постепенно она выбыла сначала из первой пятерки производителей, а затем и из первой десятки.

Основные возможности новинки

Новый Wildfire E5 Plus – это моноблок с 6,75-дюймовым IPS-экраном, имеющим U-образный вырез под фронтальную камеру. Ее разрешение 16 МП при диафрагме f/2,2, а разрешение самого дисплея – 1600х720 точек (формат HD+).

HTC HTC Wildfire E5 Plus

По данным самой HTC, плотность пикселей у экрана ее новинки – 260 ppi. Несмотря на общую бюджетность смартфона, дисплей имеет повышенную до 90 Гц частоту обновления.

Wildfire E5 Plus поставляется с 6 ГБ оперативной памяти, и дополнительные 6 ГБ можно виртуально позаимствовать у встроенного накопителя, емкость которого составляет 128 ГБ. При нехватке места можно установить карту памяти microSD объемом до 256 ГБ. Сама память не самая быстрая, но и на самая медленная – LPDDR4x (оперативная) и UFS 2.1 (встроенная).

Свой новый смартфон HTC построила на довольно старом процессоре Unisoc T606 из 2021 г. В нем есть два ядра Cortex-A75 с частотой 1,6 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на аналогичной частоте. Техпроцесс этого чипа – 12 нм, а его результат в бенчмарках AnTuTu 10 и GeekBench 6 – 246 тыс. и 1,4 тыс. баллов соответственно.

Дополнительные «фишки»

Wildfire E5 Plus по умолчанию поставляется с Android 14. Этой системе два года – она вышла в 2023 г., но многие смартфоны по-прежнему выпускаются именно с ней и лишь спустя какое-то время получают апдейт до Android 15.

Телефон располагает большой батареей емкостью 5000 мАч, но по известным только HTC причинам не подозревает о существовании быстрой или хотя бы ускоренной зарядки. Здесь есть поддержка максимум 10 Вт (5 В, 2 А), хотя порт USB-C, способный на большее, в наличии.

HTC Выбор расцветок совсем невелик, прямо как у iPhone 16e

В Wildfire E5 Plus имеются два слота под SIM-карты, отдельный вход под проводные наушники, модуль Bluetooth 5.0 для подключения беспроводной гарнитуры и модуль Wi-Fi 802.11ac для выхода в интернет. Поддерживаются диапазоны 2,4 и 5 ГГц.

Основная камера смартфона состоит из двух модулей – 50 МП с автофокусом и диафрагмой f/1,8 и 2 МП с фиксированным фокусом и f/2,4. Есть возможность записи Full HD-роликов на 30 кадрах в секунду, а передняя камера может записывать HD-видео на той же частоте кадров.

В телефоне нет поддержки сетей пятого поколения – только LTE, 3G и GSM. Из модулей навигационных систем есть GPS (США), Galileo (Европа) и ГЛОНАСС (Россия). Корпус Wildfire E5 Plus пластиковый и доступен в двух цветах – синем и черном. На левом торце у него есть отдельная физическая кнопка – аналог Action Button в iPhone 16 Pro Max, и на нее можно назначить любое требуемое действие.

В кнопке включения Wildfire E5 Plus скрыт сканер отпечатков пальцев. Весит смартфон 194 грамма при габаритах 168,4х77,9х9,5 мм.