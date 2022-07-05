Легендарнейший производитель привез в Россию планшет на замену санкционному iPad

HTC привезла в Россию планшет А100, c поддержкой 4G и экраном, по размерам не уступающим iPad. Из-за санкций Apple больше не импортирует их в Россию. С компании HTC начался мировой рынок смартфонов под управлением Android – именно она выпустила первый мобильник с этой ОС. В 2022 г. слава и заслуги HTC остались в прошлом. Компания не входит даже в топ-10 рынка.

Возвращение HTC

Компания HTC начала продажи планшетного компьютера А100 на базе ОС Android в российской рознице. Об этом сообщил профильный ресурс 9to5 Google.

Редакция CNews обнаружила HTC A100 в каталоге дискаунтера «Ситилинк». К моменту выхода материала в других крупных сетях, в частности, в DNS, «М.Видео» и в «Связном», приобрести гаджет было нельзя.

Российским покупателям планшет HTC A100 предложен в единственной комплектации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Цвет тоже пока один – темно-серый с черной лицевой панелью, хотя на сайте производителя есть упоминание серебристого оттенка.

Возможно, с уходом Apple в России расцветет рынок Android-планшетов , не без помощи HTC A100

В этой версии HTC A100 стоит 21 тыс. руб. В стоимость входит поддержка сотовых сетей четвертого поколения (4G, LTE), а не третьего (3G), как это часто бывает в планшетах. Это очень важно, поскольку российские операторы постепенно отключают сети 3G. Например, к концу 2022 г. «Билайн» отключит их в Москве и Подмосковье, а в 2023 г. – еще в 25 российских регионах.

HTC A100 не стоит путать с моделью А101, анонсированной в летом 2022 г. от нее А100 образца сентября 2021 г. отличается, помимо прочего, 12-мегапиксельной основной камерой вместо модуля на 16 МП.

Вместо iPad

Новый HTC A100, в теории, может заменить россиянам iPad. Из-за американских санкций Apple прекратила их продажи и поставки в Россию.

В HTC A100, помимо доступа к сотовым сетям, есть большой экран на 10,1 дюйма с относительно тонкими (для планшета) рамками и разрешением Full HD+ или 1920х1200 точек. На него выводится интерфейс современной ОС Android 11 и поддерживаемых ею приложений. Сам дисплей построен на матрице IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и имеет плотность 224 пикселя на дюйм.

Сердце тайваньского планшета А100 – тайваньский же процессор Unisoc T618 компании Unisoc. До 2018 г. она называлась Spreadtrum и специализировалась на слабых процессорах для дешевых смартфонах.

Купить А100 можно далеко не везде

Unisoc T618 к таковым не относится. Это CPU образца августа 2019 г. с 12-нанометровым техпроцессом, выдающий свыше 252 тыс. баллов в AnTuTu 9 и более 1300 баллов в многоядерном режиме в Geekbench 5. Это стало возможным благодаря двум производительным ядрам Cortex-A75 на частоте 2000 МГц и шести энергоэффективным Cortex-A55 на 1800 МГц. За обработку графики в нем отвечает двухъядерный ускоритель Mali G52 MP2.

Прочие возможности планшета

HTC A100 поставляется с оперативной памятью DDR3. Тип встроенного накопителя неизвестен, но его можно дополнить картой microSD на 256 ГБ. Под SIM-карты здесь предусмотрен двойной слот, на обоих есть поддержка LTE Cat.4.

HTC A100 получил классический внешний вид с современным оформлением тыльной камеры

За питание всей электроники планшета отвечает батарея емкостью 7000 мАч, заряжаемая по USB-C. Быстрой зарядки здесь нет – максимум 10 Вт.

Дмитрий Исаев, Softline: Мы видим превосходные перспективы развития облачного бизнеса в России Импортозамещение

Из интерфейсов в планшете есть вход под наушники, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, он же Wi-Fi 5, с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц. За навигацию отвечают модули GPS, Galileo и ГЛОНАСС.

Основная камера по своим возможностям не уступает оной в смартфонах среднего уровня

Фронтальная камера в A100 имеет разрешение 5 МП, фиксированный фокус и диафрагму f/2.2. Из дополнительных функций имеются разблокировка по распознаванию лица и запись видео в формате HD (1280х720 пикселей). Тыльный модуль состоит из датчиков на 13 и 2 МП с диафрагмой f/2.2 у обоих. Основной сенсор получил автофокус. Задняя камера пишет ролики в Full HD на 30 кадрах в секунду.

Габариты HTC A100 составляют 242x160x8 мм. Весит планшет 530 граммов.

Бывший лидер, нынешний аутсайдер

Компания HTC – настоящая легенда в мире смартфонов хотя бы потому, что именно она выпустила первый в мире мобильник на базе Android. Это был горизонтальный слайдер HTC Dream, в США продававшийся под названием T-Mobile G1.

Дмитрий Бондарь, «РТК-Солар»: Зрелость отечественных решений IdM сопоставима с иностранными Импортозамещение

HTC работала и над первым брендированным смартфоном Google – Nexus One. Но звезда HTC погасла так же быстро, как и зажглась. Компания проиграла конкуренцию всем основным игрокам современного рынка смартфонов. Samsung, Apple и Xiaomi вытеснили ее из первой тройки, а другие производители не оставили ей места даже в топ-10.

Первый в мире Android-смартфон носит логотип HTC

Первые пять мест в I квартале 2022 г. занимали Samsung (23%), Apple (18%), Xiaomi (12%), Oppo (9%) и Vivo (8%). HTC делила оставшиеся 30% рынка с десятками других производителей (статистика CounterPoint Research).

Но, несмотря ни на что, HTC продолжает выпускать новые устройства. Так, в декабре 2021 г. она анонсировала смартфон Wildfire E2 Plus, на момент премьеры являвшийся эксклюзивом для российского рынка.