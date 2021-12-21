Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с защитой от подглядывания в экран. Он продается только в России

Компания HTC предложила россиянам новый доступный смартфон Wildfire E2 Plus. Его экран может уменьшать угол обзора до 45 градусов, чтобы никто не мог подсмотреть, что на нем изображено. Модель представлена исключительно в России – в других странах купить ее нельзя.

Эксклюзив для России

В России начались продажи смартфона Wildfire E2 Plus компании HTC. Об этом CNews сообщили представители Merlion, официального отечественного дистрибьютора продукции HTC.

Смартфон Wildfire E2 Plus продается исключительно на территории России, и пока нет данных, когда он появится в других странах. Его эксклюзивность для российского рынка подтверждает и профильный ресурс Gizmochina.

В отечественной рознице смартфон на момент публикации стоил 13 тыс. руб. Другими словами, он оценивается дешевле бюджетного Xiaomi Redmi 10, поступившего в продажу в России в октябре 2021 г. Вариантов выбора расцветки корпуса нет – Wildfire E2 Plus продается исключительно в черном цвете.

Отличительная черта смартфона заключается в возможности принудительного уменьшения угла обзора экрана до минимальных 45 градусов. Как сообщили CNews представители Merlion, это стало возможным за счет использования в экране технологии QX Incell, также известной как Incell Touch. «Сенсор встроен в матрицу дисплея, а не является дополнительным слоем в модуле», – заявили представители дистрибьютор.

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Даная опция позволяет обезопасить личную информацию на дисплее от любопытных взглядов прохожих и просто тех, кто находится рядом. За счет этого на экран Wildfire E2 Plus можно выводить конфиденциальные сведения, например, логины и пароли, находясь в общественных местах.

Экран, память и процессор

В HTC Wildfire E2 Plus используется IPS-экран с разрешением 1640х720 точек (формат HD+) при немалой по современным меркам диагонали 6,82 дюйма. В топовом Apple iPhone 13 Pro Max стоит 6,7-дюймовая матрица.

Экран занимает около 81% лицевой панели за счет широких рамок по периметру и располагает довольно большим вырезом под фронтальную камеру. Производитель заявляет о частоте обновления 90 Гц.

Новый мобильник HTC построен на процессоре Unisoc T610, таком же, который стоит в бюджетном смартфоне Realme C21Y, продающемся в России с сентября 2021 г. Это 12-нанометровый чип образца II квартала 2019 г., имеющий восемь ядер в двух кластерах с частотой до 1,8 ГГц у каждого. В первом кластере находятся шесть энергоэффективных ARM Cortex A55, во втором – оставшиеся два высокопроизводительных Cortex A75. В наличии двухъядерная графика ARM Mali-G52 MP2.

Поначалу название Wildfire носил отдельный смартфон. Позже HTC превратила его в линейку недорогих устройств

Напомним, что под брендом Unisoc скрывается компания SpreadTrum, поначалу выпускавшая только дешевые малопроизводительные чипы. В 2018 г. она сменила название и начала разрабатывать более современные мобильные CPU.

HTC Wildfire E2 Plus укомплектован 64 ГБ встроенной памяти и ОЗУ объемом 4 ГБ. Другие комплектации не предусмотрены, но внутренний накопитель можно расширить за счет карты microSD.

Питание и камеры

В смартфоне HTC за 13 тыс. руб. используется аккумулятор емкостью 4600 мАч. По заверению представителей Merlion, одного его заряда пользователю хватит на 45 часов разговоров, а в режиме ожидания такой запас энергии смартфон израсходует за 380 часов.

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С немалых размеров АКБ смартфон весит 210 граммов при толщине 9 миллиметров.

Фотокамер в Wildfire E2 Plus пять, и у каждой из них одна и та же диафрагма – f/2,2. В экран вписан 8-мегапиксельный сенсор, а сзади установлен квадро-модуль с датчиками на 13 (широкоугольный), 5 (ультраширокоугольный), 2 (макро-камера) и 2 МП (сенсор глубины). В наличии светодиодная вспышка и запись Full HD-роликов на 30 кадрах в секунду.

На что еще способна новинка HTC

Wildfire E2 Plus имеет полностью пластиковый корпус и поддерживает две SIM-карты, но лоток здесь гибридный – либо две SIM, одна SIM и накопитель microSD. Смартфон работает под управлением Android 11, заряжается по современному разъему USB-C и комплектуется сканером отпечатков пальцев, выведенным на тыльную панель корпуса.

В смартфоне есть отдельный вход под наушники и ресиверы GPS и ГЛОНАСС наряду с Galileo и Beidou. Поддерживаются сети LTE, есть модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. В то же время NFC-чип в данной модели не заявлен.

По умолчанию на смартфон установлено 16 российских приложений. В список входят сервисы «Яндекса» - «Карты», «Диск» и «Браузер», а также фирменная утилита «Яндекс». Помимо этого, имеются приложения «Почта.Mail.ru», «Документы», «Новости», «Госуслуги», «Одноклассники», OK Live, «Вконтакте», ICQ, голосовой помощник «Маруся», платежная система «Мир», «Антивирус Касперского» и агрегатор приложений Applist.

Пионер рынка Android-смартфонов

В начале прошлого десятилетия компания HTC была одним из лидеров на рынке Android-смартфонов. Если точнее, то именно с нее и началось распространение мобильников на базе этой мобильной платформы Google.

Самым первым Android-смартфоном в мире стал горизонтальный слайдер HTC Dream, также известный как T-Mobile G1. Также HTC разработала для Google ее первый брендированный смартфон Nexus One.

С этого устройства HTC началась эпоха Android-смартфонов

На декабрь 2021 г. влияние HTC на рынок смартфонов существенно ослабло. Компания больше не входит ни в топ-3, ни в топ-5 крупнейших вендоров. Первая тройка производителей Android-мобильников, в порядке уменьшения их доли на мировом рынке умных телефонов – это Samsung (20%), Xiaomi (13%) и Oppo с Vivo (10% у каждой, статистика CounterPoint Research за III квартал 2021 г.).