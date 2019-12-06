ОТР создает ИТ-инфраструктуру для столичных медучреждений

ОТР разворачивает масштабный проект по созданию инфраструктуры (СТИ) для Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы» (ЕМИАС). В рамках проекта создается инфраструктура, в которой сможет работать вся компьютерная и медицинская техника больниц Москвы.

Технически, проект по созданию СТИ означает создание сложной многоуровневой системы, объединяющей оборудование и программное обеспечение от ведущих мировых и российских ИТ-производителей: Huawei, HP, Fortinet, IBM, «Лаборатории Касперского», Microsoft, Veritas и многих других флагманов в своих сегментах. Все это многообразие ИТ-решений в рамках СТИ объединено более чем в 15 подсистем: локальную вычислительную сеть, подсистему хранения данных, подсистему виртуализации серверов, подсистема резервирования и восстановления данных, подсистему мониторинга и управления и так далее.

На первом месте стоит надежность создаваемой СТИ. Она обеспечивается за счет обязательного резервирования всех ключевых элементов и полной совместимости оборудования и программного обеспечения. Что же изменится с появлением новой ИТ-инфраструктуры в жизни посетителей и работников медучреждений? Медперсонал новая инфраструктура освободит от массы рутинных действий, а больных - от связанного с этим ожидания.

В ходе реализации первого этапа этого масштабного проекта были выполнены работы по монтажу и настройке серверного и активного сетевого оборудования в ряде больниц первой очереди, при этом важно было выполнить все санитарные требования медучреждений, так как работы проводились без приостановки деятельности больниц, а значит, инженерный персонал должен был получить все необходимые допуски, сделать необходимые прививки и работать иногда в непривычных условиях «чистых» зон медучреждений.

После создания СТИ и ее интеграции в существующую инфраструктуру у медучреждений появилась возможность плавного, полноценного перехода на информационную систему ЕМИАС, которую в настоящее время внедряют наши партнеры.

За октябрь и ноябрь 2019 года были успешно завершены приемо-сдаточные испытания в таких больницах как ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, ГКБ № 17 ДЗМ, Морозовская ДГКБ ДЗМ, ГКБ № 52 ДЗМ, ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого ДЗМ. До конца 2019 года планируется завершить аналогичные работы еще более чем в двадцати медицинских организациях города Москвы.