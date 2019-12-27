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«АМДтехнологии» помогли модернизировать ИТ-инфраструктуру НИИ имени Склифосовского

Интеграция Инфраструктура

«АМДтехнологии» объявили о завершении работ по созданию и модернизации ИТ-инфраструктуры в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Проект был реализован в рамках подготовки ИТ-инфраструктуры НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского к пилотному внедрению ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системы).

НИИ им. Склифосовского стал пилотной площадкой по внедрению ЕМИАС в Москве. Система позволяет вносить в медицинскую карту всю информацию о пациенте с момента поступления до выписки автоматически и наладить взаимодействие лечебных и диагностических отделений.

В компании «АМДтехнологии» объясняют, что цифровизация потребовала от института серьезных преобразований существующей ИТ-инфраструктуры и создания новой.

На реализацию проекта ушло чуть больше года. «За это время практически все здания института были объединены в единую информационно-коммуникационную структуру. Была построена новая серверная, созданы и оптимизированы существующие ИТ-системы», – сказал Максим Сохань, генеральный директор компании «АМДтехнологии».

В частности, были модернизированы: кабельная система, локально-вычислительная сеть, волоконно-оптические линии связи, система электроснабжения, а также автоматизирована работа серверной.

«Реализация проекта обеспечит работу инженерных и телекоммуникационных систем на объектах института, повысит надежность функционирования всего вычислительного и телекоммуникационного оборудования, а также создаст условия для эффективной работы медицинского оборудования», – отметил Максим Сохань.

ИТ-инфраструктура будет интегрироваться с системами обработки и передачи информации (видео- и конференцсвязью, средствами текстовых коммуникаций и пр.). Специалисты института получили возможность мониторинга состояния медицинского оборудования и локации мобильного медицинского оборудования.

Кроме этого, новая ИТ-система создаст универсальную среду передачи данных между любыми рабочими местами института и унифицирует способы их передачи, сделает этот процесс легко управляемым, считают в компании.

Беспроводные сети с необходимым и достаточным покрытием сети в зонах нахождения специализированного нестационарного оборудования позволят сотрудникам института оперативно осуществлять его поиск.

Одним из результатов модернизации ИТ-инфраструктуры стало сокращение времени на прием и регистрацию пациентов, поступающих в НИИ им. Склифосовского на «скорой помощи», в два раза.

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