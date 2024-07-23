SL Soft и Konica Minolta Business Solutions Russia реализовали проект по роботизации для компании «Генериум»

Konica Minolta Business Solutions Russia, ИТ-провайдер и технологический партнер компании SL Soft (ГК Softline), разработала четыре программных робота на платформе интеллектуальной автоматизации Robin для биотехнологической компании «Генериум». Разработка собственного ПО, включая решения для автоматизации бизнес-процессов у игроков корпоративного сегмента, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline.

До внедрения программных роботов специалисты «Генериума» вручную ежедневно обрабатывали десятки заявок от поставщиков – процесс занимал половину рабочего дня нескольких специалистов. Теперь же трудозатраты на эту задачу не превышают 10% времени одного сотрудника. Реализация всего проекта была завершена за два месяца.

Роботы Robin значительно ускорили и упростили закупочную деятельность: они получают заявки на закупку офисных принадлежностей, составляют запросы на коммерческое предложение и отправляют их поставщикам. Полученные из КП данные автоматически формируются в сводную таблицу и направляются руководителю департамента логистики и закупок для выбора контрагента. Затем роботы создают договор и счет, отправляют их на согласование, а по окончанию цикла отслеживают в системе поступление товаров и отправляют заявку на оплату.

Все этапы внедрения с учетом решения унаследованных технических сложностей заняли у Konica Minolta два месяца. В процессе модернизации представители Konica Minolta также помогли специалистам «Генериум» мигрировать со старой версии RPA-платформы на новую.

«Коллеги из Konica Minolta в кратчайшие сроки реализовали проект по автоматизации закупок на базе платформы Robin для «Генериума», – сказал Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft. – Им удалось переосмыслить и роботизировать все процессы – от работы с заявками до оплаты счетов. Мы ценим, что внедрение наших продуктов сопровождается таким высоким уровнем экспертизы».

«Совместные с SL Soft проекты всегда направлены на предоставление клиентам лучших российских технологий. Внедрение программных роботов Robin в «Генериуме» помогло оптимизировать бизнес-процессы, а также повысить операционную эффективность. В компании планируют тиражировать программных роботов и для других категорий закупок – ИТ, фармацевтического сырья и комплектующих», – отметила Елена Сафина, руководитель группы корпоративных продаж ЦФО компании Konica Minolta Business Solutions Russia.