Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля

С докладами выступят:

Дмитрий Болотюк, директор по ИТ, логистическая компания «ЛогЛаб»;

Ольга Сгибнева, директор по инновациям, СДЭК;

Вадим Михайлов, главный технический специалист, Координационный центр доменов .RU/.РФ;

Наталия Оржевская, директор Департамента Центр управления производственными командами, компания «Диасофт»;

Денис Тимощук, руководитель направления «Эффективные команды», компания «Диасофт»;

Марина Черномазова, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами, «Бизнес-Азимут»;

Николай Дегтярев, технический директор, «Бизнес-Азимут»;

Алексей Власов, коммерческий директор, Notamedia.Integrator;

Алексей Сердюк, адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры».



Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок

Каким был 2022 г. для российских разработчиков ПО?

С какими сложностями они столкнулись?

Как сказался на рынке уход крупных международных компаний?

Удается ли российским разработчикам занять освободившиеся ниши?

Какие решения наиболее востребованы заказчиками?

Как санкции повлияли на возможности экспорта российского ПО?

Удается ли преодолеть кадровый голод на рынке разработки ПО?

Какую роль в развитии отрасли играет господдержка?

Технологии и подходы

Как меняется спрос на PaaS платформы для разработчиков.

Как правильно выстроить Agile-разработку.

Какие инструменты помогают сократить Time to Market.

Микросервисы как альтернатива монолитным системам.

Как обеспечить миграцию приложений на независимую платформу.

Что надо сделать, чтобы обеспечить высокое качество приложений.

Техническая поддержка внедренных продуктов.

Новые требования к безопасности разработки.

Какой должны быть идеальная команда разработчиков.

Решения и кейсы

Успешные примеры выхода на международный рынок.

Российская альтернатива иностранным продуктам: опыт внедрения.

Экосистема поддержки отечественных решений.

Особенности организации комбинированных и удаленных команд.

Как удержать в компании лучших разработчиков.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.