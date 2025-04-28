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«Аренамастер» внедрила билетную систему собственной разработки на «Live Арене»

Компания «Аренамастер», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработчик продукта для автоматизации деятельности концертно-спортивных площадок, завершила внедрение билетной системы на «Live Арене». Теперь «Live Арена» может самостоятельно продавать билеты на проводимые мероприятия, не привлекая внешних партнеров.

Александр Яковлев, генеральный директор «Аренамастер», сказал: «Мы успешно завершили очередной этап создания российского ПО в такой специфичной нише, как эффективное управление коммерческой деятельностью концертно-спортивных арен. Билетная система «Аренамастер» поможет «Live Арене» существенно экономить на транзакционных издержках при продаже билетов, но самое главное – поможет получать больше данных о покупателях и их поведении, чтобы оправдывать ожидания гостей и зрителей «Live Арены».

Компания уже внедрила на арене портал «Аренамастер: Клиентский сервис», который открывает зрителю возможности комфортного времяпровождения на «Live Арене». В него интегрирована функция «единая корзина», которая позволяет одновременно купить не только билет, но и заказать еду, парковку, выбрать сувенирную продукцию, сэкономить время с услугой «экспресс-вход» и затем оплатить все это одним платежом. Все покупки зритель видит в собственном личном кабинете на портале livearena.ru, который также разработали специалисты компании «Аренамастер».

Сархан Алиев, директор «Live Арены», отметил: «Аренамастер» с нами с самого открытия «Live Арены» и даже раньше. Они принимали самое деятельное участие в запуске всех онлайн систем арены: автоматизация общепита, онлайн продажи парковки, внедрение других онлайн-сервисов. Уверен, что новая билетная система сделает весь путь наших гостей от покупки билета до пребывания на арене ещё удобнее и выгоднее».

Все ИТ-решения являются собственной разработкой компании «Аренамастер», при разработке используется импортонезависимый технологический стек.

Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор центра развития цифровых технологий фонда «Сколково», отметил: «Для фонда «Сколково» важно поддержать нашего резидента, создающего современные цифровые продукты и успешно внедряющего их. Ожидаю, что результатом данного проекта станет создание массива данных о поведении большого количества покупателей, а на этой базе будут созданы новые инструменты предиктивной аналитики и больших данных».

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