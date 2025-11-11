Разделы

Резидент «Сколково» внедрил интерактивного гида по «Умному городу» на ВДНХ

Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), осуществила внедрение геоинформационной системы Indoors Navigation Platform на основе цифрового двойника в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

Павильон «Умный город» на ВДНХ является наглядным примером того, как современные технологии цифровизации трансформируют путешествие по выставочному пространству. В павильоне объединяются цифровые технологии позиционирования в помещениях и навигация по выставочным экспозициям с помощью интерактивного аудиогида, создавая уникальный опыт для посетителей.

«Благодаря инновационному решению нашего резидента в стране уже оцифровано свыше 40 крупнейших инфраструктурных и транспортных объектов с созданием детализированных 3D-карт. Внедрение цифрового гида в павильоне «Умный город» на ВДНХ, демонстрирующем достижения и передовые технологии современного мегаполиса, – ещё один шаг к повышенияю уровня цифровизации общественных пространств. Помимо своей основной функции – геоинформационной, проект продемонстрировал уникальность и востребованность в культурно-просветительском плане. Компания неоднократно становилась участником и победителем различных акселерационных программ «Сколково», получила свыше 800 тыс. руб. поддержки, в том числе на патентование и проведение работ по охране интеллектуальной собственности. На мой взгляд, проект имеет дальнейший потенциал к расширение и распространению в масштабах страны», – сказал Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор центра развития цифровых технологий фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

Специалисты «Индорс Навигейшн» провели оцифровку и интегрировали в мобильное приложение сайт, интерактивные инфоматы, цифровой двойник павильона. Позиционирование в павильоне осуществляется несколькими технологиями: Bluetooth, Ultra-Wideband и видеотрекинг через IP-камеры.

Мобильное приложение с картой павильона позволяет посетителям пользоваться навигацией между экспозициями, автоматически включая аудиогид при остановке около заинтересовавшего объекта, а также следовать по маршруту в дополненной реальности за счет AR-навигации.

Если пользователь не установил приложение, он может воспользоваться QR-навигацией: отсканировав соответствующий код, посетителю откроется карта с его положением на ней.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Также интерактивная 3D-карта дает возможность быстро найти ближайший вход, выход, гардероб и иные помещения. Ознакомится с планировкой павильона в игровой манере, узнать расположение имеющихся зон возможно за счет интегрированного виртуального тура с привязкой к карте павильона.

Благодаря внедрению системы администрация в режиме реального времени получила возможность наблюдения за перемещением персонала и посетителей, отслеживания истории и треков маршрутов, а также тепловые карты и уведомления при попадании в выбранные зоны.

«Данным кейсом мы продемонстрировали, что использование индор-навигации в музейных и выставочных пространствах в современных реалиях является одним из обязательных условий цифровизации. Нашей компании интересно развитие этого направления в связке с интерактивным сопровождением посетителей музеев и выставок по экспозициям», – отметил Иван Сугробов, технический директор «Индорс Навигейшн».

