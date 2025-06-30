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Акрибия
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|Резидент «Сколково» запустил сервис по отслеживанию уязвимостей для информационной безопасности 3
|08.05.2024
|Selectel и компании-лицензиаты ФСТЭК договорились о партнерстве 1
Акрибия и организации, системы, технологии, персоны:
|Конфидент ЦЗИ 115 1
|Центр развития цифровых технологий 16 1
|GitHub 888 1
|Telegram Group 2269 1
|Selectel - Селектел 407 1
|Фетисов Александр 23 1
|Зенков Александр 2 1
|Дубинин Василий 6 1
|Красильников Роман 5 1
|Иванов Сергей 392 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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