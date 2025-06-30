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Акрибия

Акрибия

УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Резидент «Сколково» запустил сервис по отслеживанию уязвимостей для информационной безопасности 3
08.05.2024 Selectel и компании-лицензиаты ФСТЭК договорились о партнерстве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Акрибия и организации, системы, технологии, персоны:

Конфидент ЦЗИ 115 1
Центр развития цифровых технологий 16 1
GitHub 888 1
Telegram Group 2269 1
Selectel - Селектел 407 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4478 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 741 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6489 1
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Оцифровка - Digitization 4740 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2924 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1228 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30776 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7572 1
Linux - Debian GNU 495 1
Python PyPI - Python Package Index 37 1
Акрибия - Acribia.Vulns 1 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 900 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4767 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 260 1
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Зенков Александр 2 1
Дубинин Василий 6 1
Красильников Роман 5 1
Иванов Сергей 392 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11180 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1613 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5074 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369000, в очереди разбора - 750171.
Создано именных указателей - 177821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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