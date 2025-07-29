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Бельский Роман
УПОМИНАНИЯ
Бельский Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|HP Inc. 5726 2
|Rubbles - Раблз 33 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
|Комплит - Complete 102 1
|Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 176 1
|Rus.Support - Рус.Саппорт 2 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 1
|U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
|Волошин Александр 13 1
|Архипов Антон 2 1
|Штырёв Антон 1 1
|Володкович Вячеслав 101 1
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