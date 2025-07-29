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Бельский Роман


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль 1
20.05.2024 «Норникель» повысил точность смешивания концентратов на Надеждинском МЗ благодаря решению от Rubbles 1
13.04.2020 «Аэродиск» усилил сервисную поддержку на всей территории России 1
04.07.2012 HP в альянсе с «Комплит» пришла в Сочи 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бельский Роман и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5726 2
Rubbles - Раблз 33 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
Комплит - Complete 102 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 176 1
Rus.Support - Рус.Саппорт 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14097 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4315 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10737 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5343 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 476 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14728 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6436 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5998 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 992 1
HPE Always On Support Services 2 1
Волошин Александр 13 1
Архипов Антон 2 1
Штырёв Антон 1 1
Володкович Вячеслав 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 89 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1639 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2090 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1376 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 843 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5813 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 661 1
Металлы - Никель - Nickel 343 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1999 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8059 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2611 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
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