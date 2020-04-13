«Аэродиск» усилил сервисную поддержку на всей территории России

«Аэродиск», разработчик решений в области хранения данных и виртуализации, заключила партнерское соглашение с сетью авторизованных сервисных центров Rus.Support. Компания Rus.Support обеспечит сервисную поддержку клиентов «Аэродиска», обладающих крупными региональными офисами, а также разветвленными филиальными сетями.

Целью соглашения стало развитие качества сервиса по продуктам «Аэродиска», расширение сервисного покрытия на территории страны и увеличение скорости реагирования на инциденты при работе с региональными проектами. Сервисная сеть Rus.Support обеспечивает физическое присутствие специалистов в более чем 100 городах России с перспективой расширения и покрытия новых локаций, важных для развития бизнеса «Аэродиска».

«До недавних пор мы поддерживали клиентов, полагаясь только на собственные силы. Однако по мере развития бизнеса мы осознали потребность в дополнительной сервисной поддержке для региональных проектов. Партнерство с Rus.Support позволит нам не только предоставлять обслуживание высокого уровня, но и высвобождать дополнительные ресурсы для развития на рынке, – отметил Вячеслав Володкович, генеральный директор компании “Аэродиск”. – Наш новый сервисный партнер обслуживает оборудование крупнейших мировых вендоров, таких как Hewlett Packard Enterprise и HP. Сервис Rus.Support соответствует строгим требованиям его партнеров, а специалисты компании проходят обучение по специализированным программам в нашей стране и за рубежом. Это позволит и нам перенять лучшие международные практики в построении региональной сервисной сети».

На данный момент проведено обучение сотрудников колл-центра, а также экспертной группы Rus.Support в области решений «Аэродиска». Экспертная группа сервисной сети выступает в качестве внутреннего центра компетенций, к которому обращаются «полевые» региональные инженеры в случае возникновения вопросов.

«Мы специализируемся на обслуживании ИТ-оборудования ведущих мировых производителей, однако в данный момент наблюдается все более заметный тренд на импортозамещение. Сотрудничество с компанией “Аэродиск” позволит нам соответствовать этому тренду. Помимо этого, наш новый партнер является молодым вендором с активной командой, и мы рассчитываем совместно реализовать множество интересных проектов в будущем», – сказал Роман Бельский, директор компании Rus.Support.

Rus.Support предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание ИТ-оборудования как в случае инцидентов, так и в рамках сервисных контрактов. Также сервисная сеть проводит инсталляцию и ввод оборудования в эксплуатацию, регулярное и профилактическое обслуживание.