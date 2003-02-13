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Протей LBSE Протей Location Based Services Enabler

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.02.2003 "Протей" разработал систему мобильного позиционирования "Протей-LBSE" 3
13.02.2003 "Протей" разработал систему мобильного позиционирования "Протей-LBSE" 3

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Протей LBSE и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 3
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
МТС Сибирь макрорегион 49 2
МТС - ССС 900 - Сибирские сотовые системы 900 31 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Trialink - Триалинк ГК 13 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Супертел 21 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
IPmatika - АйПиМатика 30 1
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 30 1
Протей НТЦ - Протей-РТК 4 1
Фибо-Телеком 11 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
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IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Протей WiХ 2 1
Протей ВКС 3 1
Протей DPI 3 1
Протей imSwitch 4 1
Протей Юником - IP-АТС UC-платформа 7 1
Протей MCPTT 2 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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