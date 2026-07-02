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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сучков Дмитрий

СОБЫТИЯ


02.07.2026 PT Sandbox проводит первичную проверку файлов с помощью ML-технологии ByteDog 1
19.08.2010 «М2М телематика» внедрила диспетчерскую автоматизированную систему мониторинга и управления такси в IBF-Motors 1
30.09.2008 Perimetrix представит SafeUse и SafeEdge на Infosecurity Russia 2008 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сучков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Perimetrix - Периметрикс 274 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13630 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2475 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 981 1
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 262 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 681 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3058 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1157 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35762 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2195 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 743 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5226 1
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Perimetrix SafeEdge 7 1
Perimetrix SafeUse 5 1
М2М телематика - М2М-CyberFleet 17 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2964 1
Ульянов Владимир 162 1
Хадонова Светлана 14 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164667 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47294 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19383 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57167 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2977 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11646 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7325 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5622 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21412 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454183, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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