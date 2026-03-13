Разделы

Артамонов Сергей


СОБЫТИЯ


13.03.2026 Comindware и группа компаний ВДГБ подписали соглашение о партнерстве 1
10.03.2016 «МегаФон» начал сотрудничество с платежной системой «Мир» 1
14.02.2007 В СЗТ — новый директор департамента центров обслуживания 1
09.02.2007 «Никита Мобайл» открыла представительство в Молдавии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Артамонов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10197 2
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 375 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4343 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1153 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1291 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Радченков Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 159504 2
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 47 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3266 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18921 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51646 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10589 1
Минобороны РФ - Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды училище - Ленинградское высшее зенитное ракетное училище 1 1
