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Clover вынесла разработку платформ в отдельную компанию Factory5

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Clover (ГК Ctrl2GO), производитель и интегратор цифровых решений в области прогнозного обслуживания для промышленности, выносит продуктовую разработку платформенных технологий в отдельную компанию — Factory5. Она займется созданием программного обеспечения в качестве нового вендора, а Clover оставит за собой направление развития и внедрения решений на промышленных предприятиях.

Factory5 продолжит разрабатывать платформенные продукты для прогнозирования технического обслуживания и ремонтов оборудования как с точки зрения операционного, так и стратегического управления, прескриптивного анализа производственных задач, сценарного моделирования, а также создавать другое ПО, направленное на цифровизацию промышленности.

Генеральным директором и продуктовым идеологом компании Factory5 является Денис Касимов. Компанию-интегратор Clover возглавит Александр Дмитриев, который занимает должность операционного директора Ctrl2GO.

Factory5 (группа Ctrl2GO) — разработчик платформенных решений на базе AI-продуктов для промышленных компаний. В основе продуктов компании Factory5 лежат технологии искусственного интеллекта, нейронных сетей и методы машинного обучения.

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