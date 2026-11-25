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Основные продукты «Бифорком Тек» — устройства сети передачи данных (кампусные и промышленные маршрутизаторы, коммутаторы), IoT-оборудование, оборудование для построения сетей SD-MAN (Software Defined – Machine Automated Network), тонкие клиенты. Компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» и имеет собственное производство. Владеет патентами на технологию защищенной передачи данных SD-MAN и внесена в Единый реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) Минпромторга РФ.
СОБЫТИЯ
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Бифорком Тек и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 270 1
|Дегтев Геннадий 272 4
|Овчинский Владислав 230 3
|Ефимов Владимир 145 3
|Мартиросов Давид 137 2
|Лазуков Станислав 52 1
|Павлюк Дмитрий 4 1
|Бочкарев Владимир 15 1
|Чижевский Ян 10 1
|Бельский Алексей 7 1
|Кукушкин Егор 7 1
|Криштофович Андрей 7 1
|Вишняк Олег 8 1
|Рябкин Константин 7 1
|Дышлевой Юрий 3 1
|Клепиков Максим 1 1
|Гончаров Кирилл 7 1
|Косцов Михаил 13 1
|Казарян Тигран 4 1
|Рустамов Рустам 567 1
|Орловский Виктор 410 1
|Черепенников Антон 86 1
|Галактионова Инесса 132 1
|Кулик Вадим 206 1
|Жуков Олег 25 1
|Прохоров Александр 102 1
|Солнцева Екатерина 63 1
|Семенов Александр 170 1
|Скворцов Олег 8 1
|Зотов Алексей 69 1
|Фетисов Алексей 65 1
|Мельников Алексей 75 1
|Коваленко Андрей 7 1
|Карасев Антон 22 1
|Безбогов Сергей 72 1
|Груздев Сергей 52 1
|Воронин Павел 210 1
|Пантелеев Алексей 16 1
|Богданов Валентин 25 1
|Бычков Роман 11 1
|Урусов Виктор 160 1
|Ведомости 1580 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2546 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 705 1
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