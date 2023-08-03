Factory5 передает Ctrl2GO Solutions разработку ПО для управления производственными активами и ТОиР

Российский разработчик аналитических решений для промышленности Factory5 объявил об изменениях корпоративной структуры и разделении компании. Основная часть бизнеса, которая занимается созданием программного обеспечения для управления производственными активами и ремонтами, передана Ctrl2GO Solutions (входит в ГК Ctrl2GO). Новая же структура займется созданием цифровых решений для транспортно-логистической отрасли России и сохранит бренд Factory5. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO.

Для обеих компаний это исторический этап, который открывает широкие возможности индустриального взаимодействия. Совместный бизнес Ctrl2GO Solutions и нового подразделения от Factory5 останется продуктовым, нацеленным на сотрудничество, развитие и продажи совместно с партнерами.

«Мы заинтересованы в динамичном формировании функциональных возможностей программных продуктов в области эффективного управления производством и сервисами и создании нового подхода к продажам комплексных решений клиентам рынка. При этом мы рассчитываем сохранить статус надежного вендора для всех участников партнерской программы. Этого точно можно достигнуть благодаря объединению отраслевой и проектной экспертизы с мощным потенциалом инновационных программных продуктов», — отметил генеральный директор Ctrl2GO Solutions Константин Лобачев.

В свою очередь Factory5 сфокусируется на цифровой трансформации логистического бизнеса. Отголоски событий прошлого года показали, что отрасль нуждается в цифровых решениях, позволяющих оперативно адаптироваться к новым условиям, выстраивать оптимальные маршруты и доставлять грузы вовремя. Возглавит компанию Резеда Несынова, ранее занимавшая должность исполнительного директора Factory5.

«Мы видим рост потребности и потенциала цифровых услуг в транспортно-логистическом бизнесе, поэтому концентрируем свои усилия на предоставлении этих сервисов. У нас уже есть опыт создания подобных решений, поэтому в ближайших планах компании — развивать существующие алгоритмы и создавать новые, чтобы максимизировать эффект для клиентов в объемно-календарном планировании, автоматизации технологии 4PL, маршрутизации и консолидации грузов, а также построении логистических цепочек и в других областях», — отметила генеральный директор Factory5 Резеда Несынова.

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Ctrl2GO Solutions — российский разработчик индустриальных цифровых решений. Компания создает и внедряет цифровые комплексы с применением технологий ИИ, IIoT и Big Data для повышения эффективности персонала, процессов и эксплуатации оборудования. Ctrl2GO Solutions входит в группу компаний Ctrl2GO, которая и включена CNews в список топ-100 крупнейших ИТ-компаний России.

Factory5 — российский разработчик цифровых решений для оптимизации стратегической и операционной деятельности логистический и промышленных компаний.